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Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про велич Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про велич Росії
Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав
фото з відкритих джерел

Глава УГКЦ заявив, що існує небезпека, що слова Франциска можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні

Після висловлювань Папи Римського Франциска, який закликав російську католицьку молодь «не забувати про спадок… тієї імперії, великої, освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої, глава Української греко-католицької церкви Святослав відреагував. Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Глава УГКЦ заявив, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

«Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною «третьої світової війни по частинах», – ідеться в заяві глави УГКЦ Святослава, поширеній 28 серпня.

«З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації», – вказано в заяві УГКЦ.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського.

Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

«Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», – зазначив Ніколенко.

Теги: росіяни молодь небезпека Папа Римський

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