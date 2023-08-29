Папа Римський підігрує Путіну? Чому обурилися українці

Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь Росії, чим викликав громадське обурення

Українці обурилися через скандальне висловлювання Папи Римського Франциска, який назвав «країною великої людяності» імперську Росію часів Петра I та Катерини II та закликав молодих росіян берегти її спадщину. Громадяни України переконані: такими словами Папа Римський лише заохочує Росію чинити нові військові злочини та продовжувати агресивну війну в Україні.

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Реакція офіційних установ України

Речник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

«Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», – зауважив Ніколенко.

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Реакція речника МЗС України Олега Ніколенка на скандальні слова Папи Римського скріншот

Українська греко-католицька церква виступила зі спеціальною заявою, наголосивши, що «разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію «русского міра» та весь кримінальний спосіб «бути росіянами». В УГКЦ висловили сподівання, що понтифік «почує наш голос».

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявив, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

«Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною «третьої світової війни по частинах», – ідеться в заяві глави УГКЦ Святослава.

Предстоятель УГКЦ окремо підкреслив, що слова папи про «велику Росію Петра І та Катерини ІІ» як нібито «великої, просвіченої країни великої культури та великої гуманності» є найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму. Окремо зазначається, що єпископи УГКЦ вже за кілька днів відвідають Рим для для щорічного Синоду Української греко-католицької церкви, де зустрінуться з понтифіком і мають намір «особисто донести до нього сумніви й біль українського народу».

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Реакція громадськості

Слова понтифіка викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві.

Колишній речник експрем’єра Гройсмана Василь Рябчук стверджує: слова Папи не містять приводу для хвилювань.

«Усі обурені словами Папи Римського. Але ж папа – лише топ-менеджер у великій корпорації. Сьогодні один, завтра інший. Значно важливіше, що думає колектив корпорації. А з колективом – все нормально. Всі департаменти нас підтримують. Тому «не тратьте, куме, сили», – пише Рябчук.

Василь Рябчук закликає українців не надавати словам Папи жахливого значення скріншот

Водночас інші українці не розділяють оптимізм Рябчука. Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський закликав українських греко-католиків подумати щодо «самостійності церкви».

«Після чергових мерзених проросійських заяв Папи Римського, українським греко-католикам варто вже подумати про самостійну церкву чи про обʼєднання з ПЦУ», – пише він.

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Реакція Андрія Павловського скріншот

Зазначимо, що українці обурені також і реакцією предстоятеля УГКЦ Святослава.

«У своій заяві щодо висловів папи Франциска, Святослав лише доливає олії в вогонь, свідомо плутає імперіалізм, колоніалізм, шовінізм з націоналізмом, підігруючи російській пропаганді (твердячи, що націоналізм є підставою війни в Україні), залишаючи глибоке нерозуміння і образу тисячам націоналістів на фронті. Поколінням націоналістів, що життя віддали в боротьбі за Україну. Забуваючи, що в основі українського націоналізму: Бог і Україна.

Святослав своєю некоректною заявою фактично топчеться по памʼяті греко-католицьких священників і вірян, що були основою національно-визвольного руху середини XX століття.

Памʼяті священників, які виховали націоналістичних провідн», – пише колишній нардеп Юрій Сиротюк.

До слова, колишня нардепка та громадська діячка Ірина Фаріон закликала отця Святослава «стати на коліна перед українськими націоналістами».

Український топменеджер у галузі інновацій, колишній заступник глави Адміністрації президента України в 2014-2018 роках, Дмитро Шимків висловився з приводу скандальної заяви Франциска.

«Папа Римський завжди був і є політичною посадою. А поточний понтифік, з огляду на його походження, ще й певним уособленням Глобального Півдня, який має незрозуміле мені захоплення росією, ототожнюючи її, мабуть, з колишнім СРСР як противагу класичним імперіям в історичній перспективі. Глобальний Південь завжди був проти імперій. Тим більш дивно їх захоплення сучасною росією, яка уособлює найгірше імперське дно.

Історично сталося так, що католикам дуже довго не довіряли в США державні посади, причина в тому, що для протестантів католики не є вільними людьми, оскільки вони "підпорядковані" Папі Римському. А отже у випадку прийняття рішень з питань, які розходяться з думкою католицької церкви, умовний віруючий політик/чиновник не зможе приймати незалежні рішення, які знаходяться в інтересах країни. Першим президентом США католицького віросповідання став Джон Кеннеді, якого нищівно «мочила» преса за віросповідання під час обрання. На що JFK жартував «я точно не найкращий католик».

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Загалом, якщо подивитись, то Україна має беззаперечну підтримку саме країн, які свого часу відкинули підпорядкування престолу в Римі: США, Британія, Нідерланди, Данія тощо», – зауважив Шимків.

Папа Римський завжди був і є політичною посадою – Дмитро Шимків скріншот

Андій Рудик, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ та член комунікаційної команди Генштабу нагадав, чому Папа Римський регулярно дозволяє собі висловлювання на користь Росії.

«Папа Римський не несе жодної політичної відповідальності за свої дії як монарх. Його влада походить не від підданих цієї держави, а від Бога, – нагадує Рудик про постулати католицького світу. – Відповідальність папи може мати виключно морально-політичний характер. Однак проблема полягає в тому, що вона лежить у площині Папи Римського як релігійного діяча, а не як очільника держави. Тобто, реальні негативні наслідки для Папи Римського можуть настати тільки тоді, коли він пропагуватиме, наприклад, релігійну єресь».

Думка Андрія Рудика, чому Папа Римський дозволяє собі висловлювання на користь Росії скріншот

Нардеп від «Європейської солідарності» Софія Федина нагадала найбільш очевидні історичні факти про Російську імперію тих часів, про які згадав Франциск:

«Якщо мова йде про слова понтифіка, то я вважаю, що казати про велич і людяність Петра І під час телемосту з Санкт-Петербургом – це особливий прояв цинізму, бо Петро І збудував це місто на кістках українців. Цинічно також казати про велич і людяність Катерини ІІ, коли за її правління статус кріпака де-факто вже не відрізнявся від статусу раба. Щоб казати про московську федерацію, як про «країну освіченої культури та великої людяності» – треба якимось дивовижним чином «забути» про 12 воєн, розв’язаних Московією лише з 1991 року і сотні тисяч понівечених життів всупереч заповіді «не убий».

Нардепка Софія Федина відреагувала на скандал із понтифіком скріншот

Зазначимо, українське видання «Детектор медіа» заявило, що хоча у промові Папи Франциска і є референси до імперського минулого Росії та «великої Росії святих», у фрагменті про «Петра І та Катерину ІІ» нібито чути сліди аудіомонтажу, оскільки саме на цьому моменті картинка не збігається зі звуковим рядом, а звук цієї фрази відрізняється від решти аудіо. Проте згодом, після скандалу, вони приховали цю публікацію.

Відповідь Ватикану на скандал

Після вибуху обурення українців комунікат Апостольської Нунціатури (дипломатичної місії Ватикану) в Україні оприлюднив заяву у відповідь на «дискусії щодо певних слів, сказаних Римським Понтифіком».

«Зокрема, згідно з деякими інтерпретаціями, Папа Франциск нібито закликав молодих російських католиків брати приклад з певних російських історичних діячів, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями, які здійснювалися на шкоду сусіднім народам, в тому числі й українського народу», – йдеться у заяві.

Там наголошується, що папське представництво «рішуче відкидає вищезгадані інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей». «Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі», – зауважили в нунціатурі, не уточнивши, як саме слід тоді інтерпретувати слова Папи Римського про «велику Росію Петра I і Катерини II».

Реакція Росії

У Кремлі вже зраділи таким висловлюванням Франциска. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «понтифік знає російську історію, і це дуже добре».

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«Вона дійсно глибока, має глибоке коріння. Наша спадщина – вона не обмежується тільки Петром чи Катериною, вона набагато давніша, ця спадщина», — стверджує Пєсков. Він також нагадав, що російський режим займається «просвітою молоді» про імперську спадщину Росії. «І те, що понтифік, скажімо так, звучить із цими зусиллями в унісон – це дуже і дуже втішно», – додав речник Кремля.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.