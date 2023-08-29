Скандал із Папою Римським. РКЦ в Україні відреагувала

«Подібні непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між Папою та Україною, на церковному та дипломатичному рівні»

Згадка Папи Римського Франциска про «велику Росію», з її величною культурою та людяністю, засвідчують подальше існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже дев'ять років веде проти України кровопролитну та жорстоку війну. Про це йдеться на сайті Римо-католицької церкви в Україні.

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«Велике незрозуміння та біль викликали серед вірян нашої Церкви в Україні та за кордоном фрагмент з виступу Святішого Отця під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулась 25 серпня 2023 року. Згадані висловлювання для нас є болючими та викликають занепокоєння. Як Церква та українське суспільство ми відкидаємо та вважаємо неприпустимими будь-які прояви підтримки «русского міра», який приніс стільки болю та страждань на нашу землю та до наших родин. Ми переконані, що так, як це було раніше зазначено, понтифік не підтримує імперіалізму та його загарбницьких планів, зробить все можливе, щоби їх зупинити», – йдеться в повідомленні.

У Церкві наголошують, що Папа Франциск робив і робить багато для України. Цю підтримку він виражає постійно та голосно.

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«Ми переконані, що подібні непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між Папою та Україною, на церковному та дипломатичному рівні. Сподіваємося, що зворотна реакція від українського суспільства на вищезгадані слова допоможе виправити ситуацію тепер та уникнути непорозумінь у майбутньому. Закликаємо наших вірян та людей доброї волі не обмежуватися окремими висловлюваннями Святішого Отця, а помічати його солідарність з Україною у його діях. Пам’ятаймо у наших молитвах про Папу Франциска, про дари Святого Духа для нього, щоб його слова несли спасіння та були зрозумілими для всіх», – додали в РКЦ.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського.

Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.