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    Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального

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    На даний момент справа знаходиться не в юрисдикції Німеччини - Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального
    На даний момент справа знаходиться не в юрисдикції Німеччини

    Можливий злочин відбувся не на території цієї країни

    Німецькі правоохоронні органи не можуть відкрити справу і розслідувати отруєння Олексія Навального. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung

    Повідомляється, що ще до того, як канцлер Ангела Меркель оголосила про отруєння Навального речовиною «Новічок», федеральний уряд звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Зокрема, його просили роз'яснити, чи можна в Німеччині проводити розслідування.

    Однак, оскільки це не військовий злочин, Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію згідно з Міжнародним кримінальним кодексом. Отруєння Навального сталося в Росії – в цьому і є головна відмінність справи Скрипалів на британській землі з британськими жертвами.

    Як заявили у Міністерстві юстиції і державній судовій системі Берліна, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи можуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.

    Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

    До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

    Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

    Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

    Німеччина Ангела Меркель отруєння розслідування Берлін злочин уряд
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