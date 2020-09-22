Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди

GetBack – польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках

Польща видасть міжнародний ордер на арешт Чарнецького, оскільки він знаходиться за кордоном

Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького. Про це заявив глава польського Мін'юсту Збіґнєв Зьобро, повідомляє Reuters .

За його словами, Чарнецький підозрюється в шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack. За даними польського антимонопольного управління, в березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.

Міністр заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на його арешт, оскільки він знаходиться за кордоном. Злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, може бути покарано 15 роками позбавлення волі.

У прокуратурі вважають, що Чарнецький особисто сприяв продажу облігацій піраміди GetBack через Idea Bank і має понести за це відповідальність.

Пресслужба суду Варшави заявила, що розгляне це клопотання в жовтні 2020 року.

У свою чергу Idea Bank хоче, щоб усі питання, пов'язані з GetBack і його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені. «Ідея Банк працює без збоїв. Ми залишаємося на зв'язку з контролюючими органами», – заявили в банку.

GetBack – польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу та почала продаж акцій.

GetBack зіткнулася з проблемами в 2018 році, коли придбала великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи їх за рахунок випусків короткострокових облігацій.

У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації GetBack, а регулятор фінансового ринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.

З’ясувалося, що власники GetBack підробляли фінансову звітність і виводили кошти. Понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих ($675 млн). Діяльність компанії вважається однією з найбільших афер у Польщі за останні роки.

Нагадаємо, що акції світових банків впали після масштабного витоку даних.