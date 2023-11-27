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Вбивство вчителя: у Франції перед судом постануть шестеро підлітків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вбивство вчителя: у Франції перед судом постануть шестеро підлітків
Паті працював вчителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін
фото: EPA

Наймолодшу підозрювану на момент вбивства усунули від занять у школі за дев'ять днів до вбивства

У Франції стартує суд у справі шістьох підлітків, яких звинувачують у співучасті у вбивстві вчителя Самюеля Паті 16 жовтня 2020 року. Їм у момент вчинення злочину було від 13 до 15 років. Про це пише BBC.

Підліткам, яких обвинувачують у наклепі та тому, що вони вказали зловмиснику на вчителя у школі, загрожує до 2,5 років позбавлення волі.

Зазначається, що Паті працював вчителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Його зарізав 18-річний чеченський біженець після того, як чоловік показав студентам карикатури на Пророка Мухаммеда під час уроку, присвяченого свободі вираження думок. Нападника застрелила поліція. 

Тоді президент Франції Емануель Макрон назвав убивство вчителя терактом. Його розслідування вела Національна антитерористична прокуратура Франції.

Наймолодшу підозрювану на момент вбивства усунули від занять у школі за дев'ять днів до вбивства Паті – з причин, не пов'язаних із справою. Вона нібито збрехала батькові про покарання за те, що виступила проти Петі через «прохання до студентів-мусульман залишити клас». Насправді дівчини на уроці не було, проте її батько розмістив у соціальних мережах відеоролики із закликами до звільнення Паті. Прокурори вважають, що ці відео спонукали 18-річного чеченця Абдуллаха Анзорова проїхати близько 80 км з Нормандії, щоб вбити вчителя.

Стверджується, що решта п'ять підозрюваних у справі допомогли Анзорову впізнати Паті у школі, їм за це заплатили 300 євро. 

Судовий процес у справі восьми дорослих, які також обвинувачуються у співучасті у вбивстві, розпочнеться наступного року. До них входить Брахім Чніна, батько 13-річної дівчинки, яка перебуває під судом.

Прокурори звинуватили двох друзів Анзорова у «співучасті у терористичному вбивстві» − найсерйознішому злочині у справі. Одного чоловіка звинувачують у тому, що він супроводжував Анзорова під час купівлі зброї, інший – у тому, що відвіз його до школи, де Паті викладав у день вбивства.

Нагадаємо, у 2020 році у Франції визнали правомірним рішення про закриття мечеті у департаменті Сена-Сен-Дені поблизу Парижа, з якої через соцмережі проводилася кампанія проти вчителя коледжу, вбитого ісламським радикалом.

Теги: Франція вчитель вбивство

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