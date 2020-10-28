Жорстоке вбивство вчителя: суд у Франції визнав правомірним закриття мечеті



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Найбільша у регіоні мечеть Пантен закрита з 21 жовтня на шість місяців

Суд не виявив у діях місцевої влади, яка ухвалила рішення про закриття мечеті, ознак порушення основоположних свобод

У Франції визнано правомірним рішення про закриття мечеті у департаменті Сена-Сен-Дені поблизу Парижа, з якої через соцмережі проводилася кампанія проти вчителя коледжу, вбитого ісламським радикалом.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на рішення адміністративної судової інстанції.

Суд, зокрема, не виявив у діях місцевої влади, яка ухвалила рішення про закриття мечеті, ознак порушення основоположних свобод.

Скандал навколо релігійної установи виник, коли на її акаунті у соціальній мережі було розміщено відео з місця вбивства вчителя коледжу, якому ісламіст відтяв голову.

Тоді з вимогою закрити мечеть виступив міністр внутрішніх справ Франції. Найбільша у регіоні мечеть Пантен закрита з 21 жовтня на шість місяців.

До слова, Франція планує вислати понад 200 осіб через убивство учителя під Парижем.

Як відомо, ввечері 16 жовтня в Конфлан-Сент-Оноріні біля Парижа на вулиці відрізали голову вчителю коледжу. Нападника застрелила поліція, коли той відмовився здатися.

Жертва нападу — вчитель історії та географії, який на уроці свободи слова показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

За даними французького видання La Parisien, нападник виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму Twitter-акаунті. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллах акбар».

У прокуратурі повідомили в, що вчителі вбив 18-річний Абдуллах А., який народився у Москві і мав статус біженця.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав злочин ісламістським терактом.

Розслідуванням вбивства зайнялася антитерористична прокуратура. В рамках розслідування затримали одинадцять осіб.