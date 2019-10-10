Вчені назвали фрукт, що допомагає швидко засинати



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Дослідники наголошують, що чарівним інгредієнтом у ківі є серотонін - речовина, що регулює цикли сну й пробудження

Вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном

Дослідники з Медичного університету Тайбея з'ясували, що у ківі є властивості, що дозволяють людині швидше засинати.



Протягом експерименту, що тривав чотири тижні, 24 дорослих добровольці вживали два ківі за годину перед відходом в ліжко щоночі.

Виявилося, що вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном.

Крім того, у першій групі покращилася й якість сну протягом ночі приблизно на 5%, а загальна тривалість сну зросла на 15%.

Дослідники наголошують, що чарівним інгредієнтом у ківі є серотонін - речовина, що регулює цикли сну й пробудження.

Ну, а найбільший ефект дають дві порції ківі перед сном.

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