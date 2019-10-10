Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів



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На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку

Найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія - медики

Україна посідає перше місце в Європі за кількістю психічних розладів.

Про це повідомила в.о. генерального директора КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Вишневська.

За словами Вишневської, в останні роки відзначається істотне зростання інвалідизації серед дитячого населення, суїцидальних активностей серед населення похилого віку, психіатричної патології в зрілому віці.

Також вона поділилася тим, що важливим елементом лікування пацієнтів є не стільки медикаментозна терапія, скільки соціально-психологічна реабілітація, соціальна реінтеграція в повсякденному житті.

Медичний директор КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Галицька-Пасічник повідомила, що найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія.

На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку.

Згідно зі статистикою, кожна четверта людина в світі страждає психічним розладом, а кожна друга має шанс захворіти протягом життя.