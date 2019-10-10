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    У світі

    Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів

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    На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку - Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів
    На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку

    Найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія - медики

    Україна посідає перше місце в Європі за кількістю психічних розладів.

    Про це повідомила в.о. генерального директора КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Вишневська.

    За словами Вишневської, в останні роки відзначається істотне зростання інвалідизації серед дитячого населення, суїцидальних активностей серед населення похилого віку, психіатричної патології в зрілому віці.

    Також вона поділилася тим, що важливим елементом лікування пацієнтів є не стільки медикаментозна терапія, скільки соціально-психологічна реабілітація, соціальна реінтеграція в повсякденному житті.

    Медичний директор КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Галицька-Пасічник повідомила, що найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія.

    На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку.

    Згідно зі статистикою, кожна четверта людина в світі страждає психічним розладом, а кожна друга має шанс захворіти протягом життя.

    здоров'я Україна населення поліклініка
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