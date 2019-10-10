Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів
Найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія - медики
Україна посідає перше місце в Європі за кількістю психічних розладів.
Про це повідомила в.о. генерального директора КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Вишневська.
За словами Вишневської, в останні роки відзначається істотне зростання інвалідизації серед дитячого населення, суїцидальних активностей серед населення похилого віку, психіатричної патології в зрілому віці.
Також вона поділилася тим, що важливим елементом лікування пацієнтів є не стільки медикаментозна терапія, скільки соціально-психологічна реабілітація, соціальна реінтеграція в повсякденному житті.
Медичний директор КУ «Дніпровська міська поліклініка №1» ДГС Наталія Галицька-Пасічник повідомила, що найпоширенішим психічним розладом в світі є депресія.
На депресію страждають різні категорії населення, незалежно від статі і віку.
Згідно зі статистикою, кожна четверта людина в світі страждає психічним розладом, а кожна друга має шанс захворіти протягом життя.