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    У світі

    Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу

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    Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу - Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу
    Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу

    Спрогнозувати важкий перебіг Covid-19 можна через послідовне здійснення двох аналізів

    Щоб оцінити ймовірність тяжкого перебігу коронавірусної інфекції у пацієнта, потрібно провести два тести на початку захворювання. Йдеться про ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції, яка б показала наявність генома збудника хвороби) і ІФА (иммуноферментний аналіз або аналіз на антитіла). 

    Вчені з Університету науки і мистецтв китайської провінції Хубей зробили висновок, що у пацієнтів з тяжким перебігом цього захворювання спостерігається пізнє вироблення антитіл типу IgM, які дозволяють організму боротися з інфекцією.

    Такі антитіла типові для хворих на коронавірус, однак тест виявляє їх лише у 82,2 відсотків заражених. Решта ж важче переносять хворобу і потрапляють в палати інтенсивної терапії.

    Таким чином, спрогнозувати важкий перебіг Covid-19 можна через послідовне здійснення двох аналізів: виявлення  інфекції, а потім антитіл до неї. Висновки китайських колег оцінили і російські вчені.

    «Методика представляє великий інтерес, однак вона зроблена на невеликій вибірці пацієнтів, і тому, на мій погляд, необхідно більш масштабне дослідження можливостей використання ІФА при діагностиці інфекції, викликаної Covid-19», - заявила старший науковий співробітник Інституту Х-Вio Тюменського держуніверситету Марія Орлова.

    За її словами, такі тести будуть найбільш актуальні для людей похилого віку.

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