Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчені назвали спосіб спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу

Спрогнозувати важкий перебіг Covid-19 можна через послідовне здійснення двох аналізів

Щоб оцінити ймовірність тяжкого перебігу коронавірусної інфекції у пацієнта, потрібно провести два тести на початку захворювання. Йдеться про ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції, яка б показала наявність генома збудника хвороби) і ІФА (иммуноферментний аналіз або аналіз на антитіла).

Вчені з Університету науки і мистецтв китайської провінції Хубей зробили висновок, що у пацієнтів з тяжким перебігом цього захворювання спостерігається пізнє вироблення антитіл типу IgM, які дозволяють організму боротися з інфекцією.

Такі антитіла типові для хворих на коронавірус, однак тест виявляє їх лише у 82,2 відсотків заражених. Решта ж важче переносять хворобу і потрапляють в палати інтенсивної терапії.

Таким чином, спрогнозувати важкий перебіг Covid-19 можна через послідовне здійснення двох аналізів: виявлення інфекції, а потім антитіл до неї. Висновки китайських колег оцінили і російські вчені.

«Методика представляє великий інтерес, однак вона зроблена на невеликій вибірці пацієнтів, і тому, на мій погляд, необхідно більш масштабне дослідження можливостей використання ІФА при діагностиці інфекції, викликаної Covid-19», - заявила старший науковий співробітник Інституту Х-Вio Тюменського держуніверситету Марія Орлова.

За її словами, такі тести будуть найбільш актуальні для людей похилого віку.