Гонитва за вакциною. Хто першим врятує світ від Covid-19 пандемія

Україна визнала: сподіватися можемо лише на зарубіжних науковців Ілюстрація freepik.com

18 препаратів вже випробовуються на людях

Вчені у всьому світі наввипередки експериментують з розробками вакцин проти Covid-19 – наразі близько 70 фармкомпаній задіяні у дослідженнях. Американські посадовці вже заявили, що у США можуть почати робити щеплення вже до кінця року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світовій клінічній оцінці наразі є 18 вакцин-кандидатів, які продовжують проходити усі етапи тестування. У лідерах – Великобританія, Німеччина та США. Певні успіхи роблять японські вчені, однак поки що вони не дійшли до пізніх фаз випробувань.

Україна ж може тільки чекати і сподіватися на зарубіжних науковців. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наша країна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19. «Ми зверталися до Академії медичних наук... Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини», – пояснив ситуацію Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відомство активно відстежує ситуацію у світі щодо випробування вакцин від коронавірусу. За його словами, особливої уваги заслуговують заяви фармкомпанії AstraZeneca про те, що вона вже перебуває практично на завершальних стадіях випробування препарату. Урядовець навіть дещо перебрав пафосу і запевнив, що українці «варті того, щоб вакцина від коронавірусу в нас з’явилася однією з перших і щоб ми почали процес вакцинації від Covid-19».

Тож на що ми можемо розраховувати і де розробка вакцин найбільш просунулась вперед?

Американська надія





Дж. Джозеф Кім, президент і генеральний директор компанії Inovio Pharmaceuticals

Американський виробник Inovio заявив 30 червня, що його вакцина INO-4800 вже показала позитивні попередні результати у дослідженнях першої фази. Компанія зазначила, що 94% людей продемонстрували імунну реакцію через шість тижнів та через вісім тижнів після отримання двох доз INO-4800. Щеплення добре переносилося без серйозних реакцій.

«Ми з нетерпінням чекаємо термінового вдосконалення INO-4800, оскільки це єдина вакцина на основі нуклеїнової кислоти, яка стабільна при кімнатній температурі більше року і не потребує дотримання холодового режиму під час транспортування, що важливо при здійсненні масових щеплень для боротьби з пандемією», – сказав, президент і генеральний директор компанії Inovio Дж. Джозеф Кім (J Joseph Kim).

У клінічному випробуванні INO-4800 на першій фазі взяли участь добровольці, які були розділені на дві групи: перші отримали по 1 міліграму, другі – по 2 міліграми. «Деякі учасники поскаржилися на почервоніння у місці уколу, але «про серйозні побічні явища не було повідомлено», - інформує Inovio.

Сполучені Штати досі мають на меті отримати вакцину від Covid-19 до кінця року або на початку наступного року, заявив комісар США з питань харчових продуктів та лікарських засобів доктор Стівен Хан.

«Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дало дозвіл на проведення клінічних випробувань чотирьох окремих вакцин, лідерами наразі є дві. Ми очікуємо, що ці два кандидати перейдуть на пізні стадії клінічних випробувань в цьому місяці», - зазначив Хан.

Кандидат від Німеччини

Pfizer та BioNTech спільно розробляють коронавірусну вакцину

Німецькі компанії Pfizer та BioNTech поділилися своїми найновішими даними щодо тестування своїх розробок. За їхніми даними, учасники дослідження вакцини під назвою BNT162b1 відповіли на імунізацію (тобто сформували імунітет). Крім того, було визнано, що вакцина-кандидат добре переноситься. Дослідження триває. «Ці клінічні результати для кандидата на вакцину на основі РНК BNT162b1 заохочують до прискорених клінічних випробовувань задля якнайшвидшого виробництва вакцини проти SARS-CoV-2», – зазначили дослідники у своєму звіті.

На початковому етапі дослідження 45 учасникам віком від 18 до 55 років були випадковим чином призначені або дози вакцини, або плацебо. За 21 день 12 учасників отримали дві дози по 10 мкг (мікрограм); ще 12 отримали дві дози по 30 мкг; 12 отримали разову дозу 100 мкг у перший день; і дев'ять учасників тесту отримували плацебо.

Впродовж семи днів після введення вакцини деякі учасники, які отримали дозу, повідомили про біль у місці ін'єкції, підвищення температури або порушення сну. Водночас, йдеться у документі, «про жодну серйозну побічну дію не повідомлялося».

Дослідники встановили, що вакцина генерує антитіла проти коронавірусу у всіх учасників через 28 днів після отримання одноразової ін'єкції 100 мкг або через сім днів після отримання другої дози або у 10 мкг, або 30 мкг.

«Ці попередні дані є обнадійливими: вони демонструють, що BNT162b1 здатний виробляти нейтралізуючу реакцію антитіл у людини і при відносно низьких дозах. Ми з нетерпінням очікуємо на подальше оновлення даних про BNT162b1», – заначив доктор Угур Сахін, генеральний директор та співзасновник BioNTech.

AstraZeneca, яку відстежує Степанов

Англо-шведська компанія повідомила, що отримала понад $1 млрд від американців на розробку, виробництво та доставку вакцини вже цієї осені

У травні велика шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що отримала від BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) понад $1 млрд на підтримку розробки, виробництва та розповсюдження коронавірусної вакцини. AstraZeneca співпрацює з Оксфордським університетом у Великобританії над розробкою вакцини AZD1222. Мета – розпочати перші поставки вже восени.

Вакцину створили на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе. За допомогою генної інженерії у цей аденовірус вбудували частину генетичного матеріалу SARS-CoV-2. Якщо після вакцинації в організм потрапить коронавірус, то він його вже розпізнає, і імунна система зможе атакувати ворога.

Саме з цією компанією три тижні тому Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Крім того, в AstraZeneca повідомили, що аналогічні угоди вже укладено з Великобританією та Сполученими Штатами.

Випробування препарату стартували у Великобританії ще в квітні. За словами головного виконавчого директора фармкомпанії AstraZeneca, яка розробила препарат, Паскаля Соріо, до серпня стане відомо, наскільки вакцина є ефективною. Попередньо ціна однієї дози може становити у 2,5 євро (близько 75 грн).

Російська вакцині: блеф чи реальні сподівання?

У Росії розробкою вакцини опікується… Міноборони

На відміну від України Росія вирішила принаймні на словах тримати марку. Москва не стомлюється заявляти про те, що теж активно включилась у гонитву за вакциною. Влада країни-агресорки час від часу заявляє про певні просування у цій справі. Наприкінці минулого тижня, наприклад, російське Міноборони заявило про те, що учасники випробувань тамтешньої вакцини відчувають себе добре після двох тижнів після введення препарату. Фактично повторюючи заяви західних колег, росіяни запевнили, що у добровольців першої групи не виявлено серйозних небажаних явищ.

За даними російських ЗМІ, вакцину розробляє 48-й Центральний науково-дослідний інститут військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту спільно з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології. У Москві очікують, що вакцина пройде держреєстрацію вже в серпні.

Розробку вакцини від коронавірусу також веде ряд російських наукових центрів, зокрема, науковий центр «Вектор» Росспоживнагляду і Санкт-Петербурзький інститут вакцин і сироваток Росії.

Наталія Сокирчук, «Главком»