У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих



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У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих

Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих

У Львові тестують медпрацівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу, за цей час ІФА-тести зробили 11019 особам, позитивний результат виявили у 1312 з них.

Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб, передає пресслужба міськради.

За його словами, в цілому протестували 11019 осіб. З них 6413 - медичні працівники, 1535 - пацієнти, 3071 - контактні особи (Тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 - виявили імуноглобуліни М - це може свідчити про гостру фазу захворювання, а у інших - імуноглобуліни G - може свідчити про перенесене захворювання.

Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих. Станом на середу, 8 липня там заразилися 6562 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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