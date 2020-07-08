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    Здоров'я

    У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих

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    У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих - У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих
    У Львові антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих

    Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих

    У Львові тестують медпрацівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу, за цей час ІФА-тести зробили 11019 особам, позитивний результат виявили у 1312 з них.

    Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб, передає пресслужба міськради.

    За його словами, в цілому протестували 11019 осіб. З них 6413 - медичні працівники, 1535 - пацієнти, 3071 - контактні особи (Тобто ті, які контактували з хворими).

    Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 - виявили імуноглобуліни М - це може свідчити про гостру фазу захворювання, а у інших - імуноглобуліни G - може свідчити про перенесене захворювання.

    Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих. Станом на середу, 8 липня там заразилися 6562 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Дані з усіх регіонів дивіться тут.

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