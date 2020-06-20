Від карантину до карантину. Вчимося жити по-новому пандемія

У світі після скасування карантинних обмежень захворюваність вперто знову поповзла вгору Зображення: Сергій Йолкін

Коронавірус тероризуватиме світ ще довго?

Учора в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 випадок Сovid-19 за добу. Власне, в останній тиждень у нашій країні щодня дедалі більша кількість заражених коронавірусом.

З одного боку, як стверджують експерти, така ситуація очікувана і закономірна: карантин пом’якшили і люди почали більше контактувати між собою; другий фактор – тестів, за даними міністерства охорони здоров’я, щодня почали робити більше. З іншого боку, значна провина у погіршенні ситуації лягає на громадян. Очільник МОЗ Максим Степанова пояснює: сплеск захворюваності пов'язаний не зі збільшенням обсягів тестування, а з банальним порушенням протиепідемічних вимог. «Деякі українці повністю нехтують такими рекомендаціями, як дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками та масками», – констатує міністр.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що через стрімке зростання показників захворюваності з 22 червня в областях, де ситуація найгірша, жорсткі карантинні обмеження будуть поновлені.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Між тим, якщо проаналізувати ситуацію у десяти країнах, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусної хвороби, то виявиться, що Україна не одинока у тому, що після скасування карантинних обмежень захворюваність вперто знову поповзла вгору. Джерело інформації - сайт worldometers.info, який посилається на дані ООН у кожній з країн.

Що ж з цим робити?

Китай

Населення: 1,4 млрд

Дата запровадження карантину: 13 лютого – в м. Вухань, до 23 лютого – у більшості провінцій

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): на 23 лютого– 630 осіб (провінція Хубей, переважна більшість заражених на той момент фіксувалися там) ‬

Захворюваність станом на середину червня (за добу): 32

Зауважимо: на графіку зафіксована кількість хворих з 20 квітня, тобто на момент, коли Китай вже заявив про подолання епідемії. Однак через кілька тижнів там виникали нові осередки поширення хвороби. Всього станом на сьогодні в країні, якщо вірити статистиці Пекіна, коронавірусною хворобою заразилися 83,3 – для порівняння, в Італії цей показник становить понад 328 тис., в Іспанії – понад 292 тис.

Всесвітня організація охорони здоров'я та численні експерти з лютого хвалили китайський досвід боротьби з епідемією, зокрема жорсткі карантинні заходи. Зауважимо: жорсткими там є не лише заходи, а й контроль за їхнім дотриманням. Так, вулицями міста Вуханя літали дрони, з яких доносилися заклики до громадян, які прогулювалися без маски, негайно одягти засіб захисту, вулицями ходили поліцейські.

США

Населення: 328,2 млн

Дата запровадження карантину: 21 березня – 4 квітня (у залежності від штату)

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 15327 ‬

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 23864

Під час запровадження карантину у першу чергу були скасовані масові заходи, закриті школи. Поступово вимоги посилились. Водночас американці грішили (і продовжують грішити) дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.

Адміністрація, попри те, що захворюваність вперто не падає,пішла на рішуче послаблення карантину. Відновлення роботи підприємств почалося в усіх штатах, про це днями заявив віце-президент США Майкл Пенс. «Кожен штат нашої країни знову відкрився. І три чверті малих і середніх підприємств тепер відновлять свою роботу», – сказав він, виступаючи на заводі з виробництва металоконструкцій в штаті Мічиган.

За словами Пенса, влада на місцях поступово скасовує санітарно-епідеміологічні обмеження, введені через коронавірус. «Кожен божий день наближає нас до того моменту, коли коронавірус стане надбанням минулого», –заявив він і не став не афішував печальну статистику.

Італія

Населення: 60,3 млн

Дата запровадження карантину: 10 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 1890

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 331

Це перша країна, яка повною мірою відчула коронавірусний апокаліпсис: у березні Італія демонструвала надвисокусмертність: доходило до показника 1000 осіб на добу. Країна стала першою, що запровадила жорсткий карантин: пересуватися всередині Італії можна було лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами, діяла заборона на масові зібрання, були скасовані усі спортивні змагання на території країни.

Обмеження почали пом’якшувати 4 травня: дозволили гуляти та займатися спортом на вулиці, але за умов дотримання дистанції, також потрібно було носити маску. Транспорт почав працювати в особливому режимі: їздити можна лише сидячи, зберігати дистанцію та у масках. На вході у метрополітен вимірювали температуру. Церкви залишалися закритими. У країні відновили роботу виробництва та будівельні компанії. З 18 травня запрацювала роздрібна торгівля, магазини, музеї. А от заклади освіти будуть закритими до вересня. Уряд країнипочав прийом туристів – лише громадян Євросоюзу та Великої Британії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії и Ліхтенштейну.

Іспанія

Населення: 46,9 млн

Дата запровадження карантину: 16 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 1159

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 331

Країна запровадила суворий карантин 16 березня: уряд обмежив пересування громадян по всій території держави. На той момент коронавірус в Іспанії підтвердили щонайменше у 5700 людей, хвороба вже спричинила майже 200 смертей.

Від 11 травня уряд Іспанії почав пом'якшувати карантин. У низці регіонів країни населенню дозволили виходити на вулицю, але за умови дотримання соціальної дистанції. У цих регіонах ресторани знову можуть обслуговувати клієнтів: кількість відвідувачів обмежена, прийом їжі лише на відкритих майданчиках. У колі родини та друзів тепер можуть збиратися до 10 осіб. Мадрид і Барселона не поспішали виходити з суворого карантину.

Остаточне скасування обмежень очікується з 1 липня. Міністерка закордонних справ країни Аранча Гонсалес Лая пообіцяла скасування норми про дотримання карантину для туристів-іноземців. Говорячи про темпи поширення коронавірусу в країні, вона запевнила: «Найгірше позаду». «У липні ми поступово відкриємо Іспанію для іноземних туристів, скасуємо карантин і забезпечимо найвищі стандарти безпеки здоров'я», – обіцяє міністерка.

Іспанія справді показала хороші результати у боротьбі з коронавірусною інфекцією, адже піковий показник захворюваності у країні був 6740 (24 квітня), а за останні два тижні він не перевищував 585 осіб. Разом із тим, звести його до нуля не вдалося.

Великобританія

Населення: 66,6 млн

Дата запровадження карантину: 23 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 1035

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 1218

Зауважимо: Британія не звітує про людей, які одужали

Великобританія пізніше за своїх сусідів запровадила обмеження. Спочатку було оголошено, що населення має перехворіти на новий вірус і виробити до нього імунітет. Згодом від цієї теорії відмовилися і з 23 березня жителі Великобританії мали залишатися вдома – за винятком походів на роботу, до лікаря, у магазин за продуктами і товарами першої необхідності. У телевізійному зверненні до нації прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, він теж перехворів, попередив британців, що вони мають утримуватися від зустрічей з друзями або членами сім'ї, які не живуть під одним дахом із ними.

Великобританія не поспішала запроваджувати обмеження, не поспішала і скасовувати. Запроваджені у березні обмеження зберігались аж до 1 червня. Єдине послаблення: з 15 травня дозволили поїздки в межах Англії. З 1 червня були дозволені зустрічі до шести осіб в громадських місцях і на приватних відкритих майданчиках, однак із рекомендацією дотримуватися дистанції 2-х метрів один від одного. Зауважимо: якщо в інших країна соціальною дистанцією вважається 1,5 м, як рекомендувала ВООЗ. Також відкрилися школи для старшокласників, а з 15 червня почалося навчання в середніх класах.

Німеччина

Населення: 83 млн

Дата запровадження карантину: 22 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 2500

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 1023

Німеччині відразу вдалося впевнено знижувати криву кількості заражених, виявлених за добу. Перша запорука такого успіху, пише TheGuardian,– моментальне запровадження широкого тестування людей навіть з легкими симптомами Covid-19. Це означає, що загальна кількість підтверджених випадків (включно з легкими) давала точну картину поширення вірусу. Друга – це особливість менталітету німців: законослухняність та педантичність. Іншими словами, бігати за ними із закликами одягнути маску не потрібно.

До 10 травня в країні діяв обов’язковий масковий режим у громадських місцях, виходити на вулиці можна не більше, ніж по двоє, заборонено було також ходити в гості. З 20 квітня відкрили церкви, мечеті та синагоги, але вони працюють з обмеженнями. 30 квітня у ФРН дозволили відкрити вуличні дитячі майданчики. Масові заходи заборонені до кінця літа.

Втім, навіть у Німеччині тепер не все оптимістично: за останні дні тут фіксується спалах захворюваності. Так, якщо ще 13 червня за добу було інфікувалися лише 186 осіб, то за даними за 18 червня вже 1023. Уряд поки що не коментує таке погіршення ситуації.

Франція

Населення: 67 млн

Дата запровадження карантину: 16 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 900

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 467

Кидається в очі нерівномірність даних. До прикладу, 27 квітня зафіксовано 3742 випадки інфікування за добу, а вже 29 квітня – 509. І такі «обвали» характерні для статистики Франції. Можна припустити, що незвичайна динаміка обумовлена особливостями лабораторного діагностування та звітності.

У Франції на загальнонаціональному рівні запровадили так званий домашній карантин для громадян 16 березня. Зокрема, були заборонені групові зібрання. Громадяни могли залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро, але він міг сягати і 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць. Також було й передбачене позбавлення волі на строк до шести місяців.

Послаблювати карантин Франція почала 11 травня: дозволили займатися спортом на свіжому повітрі, але лише по одному, відкрили бібліотеки і невеликі музеї, а також усі заклади торгівлі, частину підприємств, дитсадки та школи. Масові заходи кількістю понад п’ять тисяч учасників, будуть заборонені до вересня. Бари та ресторани відновили роботу 2 червня. Поступове відкриття своїх шенгенських зовнішніх кордонів Франція розпочне з 1 липня.

Хоча рівень захворюваності знизився у порівнянні із квітнем та першою половиною травня, досі трапляються дні, коли кількість нових випадків складає біля півтисячі.

Туреччина

Населення: 82 млн

Дата запровадження карантину: 22 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 670

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 1304

22 березня у Туреччині набули чинності карантинні обмеження, а з 1 квітня тут навіть оголосили про запровадження комендантської години. – щоправда, лише для громадян, яким менше 20 років. Протягом 15 днів молодим людям, котрі народилися після 1 січня 2000 року, було заборонено виходити з дому без нагальної потреби.

З 11 травня дозволили виходити на вулицю людям, старшим 65 років, але не більш ніж на чотири години на день. З 13 травня дозволили виходити з дому й дітям до 14 років – на відстань «у пішій доступності від дому» і також не більш ніж на чотири години на день у визначений час: з 11 ранку до 15-ї дня.

Внутрішній туризм країна відновила з 28 травня, а для іноземних туристів готелі відкриються з 1 липня. Таке рішення ухвалили Міністерство культури і туризму та Міністерство охорони здоров’я, пише TurizmGuncel. Продукти та напої будуть видавати лише працівники ресторану або готелю. Турецькі чиновники розраховують таким чином не лише убезпечити гостей від зараження коронавірусом, а й збільшити виручку ресторанам поруч з готелями. Серед інших заходів, вжитих для збереження соціальної дистанції, – неповне заселення готелів, безальтернативне використання платіжних карток, обмеження, а може, і скасування таких послуг, як баня та масаж. Доступ до басейнів буде контролюватися – аби не допустити скупчення людей тощо.

Тим часом вже 9 червня зафіксовано сплеск захворюваності. Це справді тривожна новина, оскільки за два тижні країна планує відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.

Уряд вже відреагував на загострення. Міністерство охорони здоров'я зобов'язало жителів всіх 42 провінцій носити маски в публічних місцях. «Ми не можемо боротися з вірусом без масок», – заявив очільник відомства ФахреттінКоджа.

Бразилія

Населення: 209,5 млн

Дата запровадження карантину: 22 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 3 5321

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 44187

Наразі у Бразилії показники захворюваності йдуть вгору – станом на сьогодні число заражених наближається до мільйона. Ця країна займає друге після США місце в світі за числом виявлених випадків зараження. За 18 червня виявлено 35 тис. осіб нових хворих, зафіксовано 1238 летальних випадків, усього померло 47748 осіб.

Причиною такого жахливого стану стало запереченням урядом країни проблеми коронавірусу. Так, 13 березня уряд Бразилія наказав скасувати круїзи, закликав відмовитися від масштабних заходів і запровадив самоізоляцію для прибулих з-за кордону. Очільники країни так відреагували не на поточну ситуацію, а на те, Всесвітня організація охорони здоров’я назвала масштаби захворювання пандемією. Однак не минуло і доби, як Міністерство охорони здоров'я країни змінило позицію. На думку президента країни Жаїра Болсонару, підтримання економіки Бразилії має першорядне значення в цій ситуації.

Наразі спостерігаємо результати зволікань.

Іран

Населення: 81,8 млн

Дата запровадження карантину: 15 березня

Захворюваність на момент запровадження карантину (за добу): 1209

Захворюваність станом на сьогодні (за добу): 2615

За офіційними даними, перший випадок захворюваності на коронавірусну хворобу у цій країні були зафіксовані 19 лютого. Водночас за даними ЗМІ, три співробітника посольства Китаю були госпіталізовані з симптомами Covid-19 ще 28 січня 2020 року. При цьому влада Ірану заперечує цей діагноз у дипломатів.

Після оголошення карантину (треба сказати, обмеження були нежорсткими: закриття кордонів та заклики перейти на дистанційну роботу), іранці не злякалися. Вже 26 березня уряд був змушений заборонити міжміське пересування.

Уже з середини квітня обмеження відчутно послабилися поступово відкрилися торговельні центри, міжміські дороги, дещо пізніше – базари. Результат послаблення карантину не змусив довго на себе чекати: якщо 21 квітня добова кількість заражених становила 1297, то станом на 6 травня – вже 1680. 4 червня за день захворіли вже 3574 людини.

Вакцини

Наразі розробкою вакцини прости коронавірусу SARS-CoV-2 займається 70 фармацевтичних компаній по всьому світу. Україна ж може тільки чекати і сподіватися на зарубіжних науковців. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наша країна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19.

«Ми зверталися до Академії медичних наук... Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини», – пояснив Ляшко.

Однак наша країна вже встигла стати в чергу охочих придбати найбільш успішний препарат: розробку вчених з Оксфорду під назвою AZD1222.

Вакцину створили на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе. За допомогою генної інженерії у цей аденовірус вбудували частину генетичного матеріалу SARS-CoV-2. Якщо після вакцинації в організм потрапить коронавірус, то він його вже розпізнає, і імунна система зможе атакувати ворога.

Випробування препаратустартували у Великобританії ще в квітні. За словами головного виконавчого директора фармкомпанії AstraZeneca, яка розробила препарат, Паскаля Соріо, до серпня стане відомо, наскільки вакцина є ефективною. Попередньо ціна однієї дози може становити у 2,5 євро (близько 75 грн).

Якщо ж припустити, що випробування доведуть ефективність препарату і відсутніть небезпечних побічних ефектів, в Україну жаданий препарат надійде не раніше осені. Доти ж українцям доведеться напрацьовувати колективний імунітет.

Колективний імунітет

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, для встановлення колективного імунітету від Covid-19 частка населення країни, у якої сформовані антитіла до захворювання має становити 45-60%.

Як зауважував експерт з питань охорони здоров’я, колишній заступник в.о. міністра охорони здоров’я України (2016−2019 рр.) Павло Ковтонюк, найбільше осіб з антитілами до коронавірусу живе у Нью-Йорку. «Чи виробився в українців колективний імунітет до коронавірусу? Ні. І не виробиться. Забудьте про це… До цифри у 60% жодна країна сьогодні не наблизилася», – підкреслив він.

«Якщо ми закриємось по домах, настане крах економіки. Якщо ми виходитимемо з дому – ми будемо наражатися на ризик. Зростання кількості хворих після послаблення карантинних заходів є закономірним. Карантин мав на меті дати країні час на відпрацювання певних заходів – до прикладу, підготовку медзакладів до прийому хворих. Ми справді багато встигли», – коментує «Главкому» епідеміолог, завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк.

«Просто сидіти на карантині в очікуванні вакцини – не варіант, треба стримано напрацьовувати колективний імунітет. Групи ризику могли б лишатися вдома, натомість решта – ні. Звісно, хворіти не всім одразу – і для цього, зокрема, карантин запроваджувався», – додала фахівець.

Катерина Сояк стверджує, що наразі важко вирахувати, який відсоток населення України має антитіла – зокрема, через брак даних. Епідеміолог припускає, що цей показник може становити близько 5%.

Поки ж до рівня, на якому може з’явиться колективний імунітет, далеко, а на швидку появу вакцини можна тільки сподіватися. То ж для України і всього світу, очевидно, сьогодні відкривається лише одна переконлива перспектива – жити від карантину до карантину. А як ми пройдемо цей непростий період залежить лише від нашої колективної свідомості.

Наталія Сокирчук, «Главком»