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    Вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків

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    Вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків - Вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків
    Вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків

    Щоб знизити артеріальний тиск, то в першу чергу для цього варто уважно стежити за харчуванням

    Турецькі лікарі назвали головні способи знизити артеріальний тиск без використання ліків.

    Про це повідомляє видання Sabah.

    Щоб знизити артеріальний тиск, то в першу чергу для цього варто уважно стежити за харчуванням: скоротити споживання солі і їсти більше білка, а також споживати більше продуктів з високим вмістом калію.

    Крім того, варто змінити режим споживання напоїв: пити менше рідини, що містять кофеїн. Можна замінити їх трав'яними чаями.

    Важливими є й інші аспекти способу життя: так, щоб уникнути проблем з тиском варто рідше піддаватися стресу. Через нього організм виділяє гормони, що прискорюють серцебиття і звужує судини.

    Серед інших чинників, які можуть призвести до підвищеного тиску, в статті присутня зайва вага, діабет, використання оральних контрацептивів і зловживання знеболюючими.

    Нагадаємо, нове дослідження Університету Саскачевану (USask) показало, що розтяжка перевершує швидку ходьбу для зниження кров'яного тиску у людей з гіпертонією і ризиком її розвитку.

    Вчені вважають, що розтяжка повинна бути частиною плану лікування людей, що борються з гіпертонією.

    «Всі думають, що розтяжка – це просто розслаблення м'язів. Але коли ви розтягуєте м'язи, ви розтягуєте всі кровоносні судини, які живлять м'язи, включаючи всі артерії», – сказав професор кінезіології Доктор Філ Чілібек (PhD), співавтор дослідження, зазначивши, що опір кровотоку підвищує кров'яний тиск.

    Теги: здоров'я лікар харчування
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