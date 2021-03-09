Вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків

Щоб знизити артеріальний тиск, то в першу чергу для цього варто уважно стежити за харчуванням

Турецькі лікарі назвали головні способи знизити артеріальний тиск без використання ліків.

Про це повідомляє видання Sabah.

Щоб знизити артеріальний тиск, то в першу чергу для цього варто уважно стежити за харчуванням: скоротити споживання солі і їсти більше білка, а також споживати більше продуктів з високим вмістом калію.

Крім того, варто змінити режим споживання напоїв: пити менше рідини, що містять кофеїн. Можна замінити їх трав'яними чаями.

Важливими є й інші аспекти способу життя: так, щоб уникнути проблем з тиском варто рідше піддаватися стресу. Через нього організм виділяє гормони, що прискорюють серцебиття і звужує судини.

Серед інших чинників, які можуть призвести до підвищеного тиску, в статті присутня зайва вага, діабет, використання оральних контрацептивів і зловживання знеболюючими.

Нагадаємо, нове дослідження Університету Саскачевану (USask) показало, що розтяжка перевершує швидку ходьбу для зниження кров'яного тиску у людей з гіпертонією і ризиком її розвитку.

Вчені вважають, що розтяжка повинна бути частиною плану лікування людей, що борються з гіпертонією.

«Всі думають, що розтяжка – це просто розслаблення м'язів. Але коли ви розтягуєте м'язи, ви розтягуєте всі кровоносні судини, які живлять м'язи, включаючи всі артерії», – сказав професор кінезіології Доктор Філ Чілібек (PhD), співавтор дослідження, зазначивши, що опір кровотоку підвищує кров'яний тиск.