Вчені назвали найкращу вправу для зниження артеріального тиску

Вчені вважають, що розтяжка повинна бути частиною плану лікування людей, що борються з гіпертонією

Нове дослідження Університету Саскачевану (USask) показало, що розтяжка перевершує швидку ходьбу для зниження кров'яного тиску у людей з гіпертонією і ризиком її розвитку.

Деталі опублікували в Eurek Alert.

Вчені вважають, що розтяжка повинна бути частиною плану лікування людей, що борються з гіпертонією.

«Всі думають, що розтяжка – це просто розслаблення м'язів. Але коли ви розтягуєте м'язи, ви розтягуєте всі кровоносні судини, які живлять м'язи, включаючи всі артерії», – сказав професор кінезіології Доктор Філ Чілібек (PhD), співавтор дослідження, зазначивши, що опір кровотоку підвищує кров'яний тиск.

Чілібек і його колеги довільно розподілили 40 літніх чоловіків і жінок (середній вік 61 рік) на дві групи.

Протягом восьмитижневого періоду дослідження одна група займалася розтяжкою всього тіла протягом 30 хвилин на день, п'ять днів на тиждень, а інша група швидко ходила протягом такої ж кількості часу і частоти. На початку дослідження у всіх учасників був підвищений артеріальний тиск або гіпертонія 1-ї стадії.

В результаті розтяжка призводила до більшого зниження кров'яного тиску. Однак за вісім тижнів дослідження друга група скинула більше жиру.

Медики рекомендують поєднувати ходьбу з розтяжкою, іноді замінюючи одне іншим.