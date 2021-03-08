Троє мешканців Тернопільщини втретє захворіли на Covid-19

Людям, які перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження

У Тернопільській області зареєстровано понад 60 випадків повторного інфікування коронавірусом, у трьох жителів Covid-19 діагностували втретє.

Про це повідомляє місцеве видання «За Збручем» з посиланням на епідеміолога Тернопільського обласного лабораторного центру Володимира Паничева.

«Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов’язано із загальним станом організму. Тому людям, які перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Дотепер ми не можемо стверджувати, чи це повторні інфікування, чи повторні виявлення. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати», – пояснив епідеміолог.

Як відомо, на Тернопільщині за добу 6 березня виявили 256 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 з початку пандемії сягнула 44 230. Від ускладнень коронавірусу померла 621 людина.

Загалом в Україні 6 березня коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).