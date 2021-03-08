Закарпатська медицина на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів

На брифінгу в облдержадміністрації закликали громадян обмежити пересування

Медична система Закарпатської області може не впоратись із напливом хворих на Covid-19 у випадку якщо захворюваність у області продовжить рости нинішніми темпами. Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина під час брифінгу в облдержадміністрації.

«Сьогодні у нашому закладі лежать 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. 60 з них повинні лежати в реанімації. А в самій реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня у нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, зранку у нас залишалося всього 5. Цього вистачить години до 16-ї не більше...», – сказав Яцина.

При цьому Яцина розповів, що знає випадки, коли люди, маючи позитивний тест на коронавірус, гуляють по місту, ходять у магазини, зустрічаються з родичами і поширюють так хворобу.

«Схаменіться нарешті! Мені байдуже, чи вірите ви в цю недугу! Ми з моїми колегами опираємося на доказову медицину. І щодня зустрічаємося зі смертю. Просто одягніть маску, дотримуйтеся дистанції – це ж не так важко! Допоможіть нам, бо наприкінці тижня будемо мати колапс!», – сказав Яцина.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів до Закарпаття, які мають евакуювати гостей регіону до Києва, Одеси та Лисичанська.