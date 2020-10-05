Вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на Землі



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Підвищення температури моря відбувається через глобальне потепління

Вчені-кліматологи підготували доповідь, згідно з яким безпрецедентне підвищення температури моря відбувається через глобальне потепління. Про це повідомляється в журналі Journal of Operational Oceanography.

Як пишуть дослідники, у 2018 році в морях Європи встановилися надзвичайно високі температури. Тоді ж на північному сході Тихого океану утворилася велика маса теплої води. Ця ситуація була аналогічно тій, що спостерігалася у 2013 році, коли морська хвиля тепла, названа «Блобом», справила катастрофічний вплив на морське життя. В цілому, океанологи та кліматологи підтверджують рекордне підвищення температури моря.

Зміна клімату також провокує збільшення кислотності морської води через поглинання вуглекислого газу з атмосфери, підвищення рівня моря, втрату кисню і відступ морського льоду.

Фахівці вважають, що слід вжити термінових заходів по довгостроковому і систематичному моніторингу Світового океану. За словами авторів доповіді, через те, що безліч людей по всій Землі залежить від морських ресурсів, зміни клімату можуть надати руйнівний вплив на все людство.

Нагадаємо, що науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.