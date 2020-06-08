Велика Британія ввела двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну



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У Британії приїжджих відправлятимуть на двотижневий карантин

Порушників штрафуватимуть на суму в 1000 фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії зобов'язав всіх, хто прибуває в країну з 8 червня відправлятися на самостійний двотижневий карантин по місцю проживання.

Про це повідомляє МВС Сполученого Королівства.

За новими правилами, всі, хто в'їжджають, зобов'язані будуть до прибуття заповнити спеціальну анкету з зазначенням адреси місця проживання в країні, контактних даних та стан свого здоров'я.

Медики будуть проводити вибіркові перевірки за вказаними адресами. Порушників штрафуватимуть на суму в 1000 фунтів стерлінгів.

Однак діяти правило буде не на всіх. Так, наприклад, при поїздках усередині Єдиного імміграційного простору, що включає Сполучене Королівство, Нормандські острови, острів Мен та Ірландію дотримуватися режиму самоізоляції не потрібно.

Також на двотижневий карантин не будуть відправляти сезонних робітників, зайнятих в сільському господарстві, далекобійників, медиків і посадових осіб Великої Британії та інших держав, а також транзитних пасажирів.

За даними агентства, нові правила зустріли невдоволення з боку турфірм і авіаперевізників. Вони закликали Кабмін скасувати прийняте рішення через великі збитки для галузі.

За останню добу в Великій Британії зафіксовано 1 326 нових випадків зараження коронавірусом, загинули 77 пацієнтів.