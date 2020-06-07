Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу
Станом на ранок 7 червня в Україні одужали 12 054 особи
Усього виявлено 26 999 випадки коронавірусної хвороби
Станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).
Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).
Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.
У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).
Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).
Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).
Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.
Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.
Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.
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Всього26999
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Хворіють14157
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Одужали12054
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Померли788
Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).
Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.
З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).