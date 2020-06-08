Пандемія Covid-19: кількість інфікованих у світі перевищила 7 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У світі виявили більше 7 мільйонів осіб з коронавірусом

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

Про це повідомляє Главком з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина.

Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 110 513 осіб, Великій Британії — 40 625, Бразилії — 36 455, Італії — 33 899, Франції — 29 158 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

Копіювати код для вставки

Читайте також: