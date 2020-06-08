Швейцарія хоче відкрити кордони для туристів із ЄС



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Швейцарія готова відкрити кордони для туристів із країн ЄС

Із 6 липня Швейцарія може відкрити кордони для туристів із інших держав

Швейцарія планує відкрити кордони з країнами Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (крім Швейцарії, до цієї організації входять Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн) і Великобританією 15 червня.

Про це повідомила пресслужба швейцарського уряду.

«Беручи до уваги поточну епідемічну ситуацію, обмеження на в'їзд до країн ЄС/ЄАВТ та Сполученого Королівства можуть скасувати з 15 червня», – ідеться в заяві.

Як зазначає агентство Reuters, із 6 липня Швейцарія може додати до цього списку й інші держави.

За даними уряду станом на ранок 7 червня, у Швейцарії коронавірус підтверджено у 30 965 осіб (+9 за останню добу), померла 1661 людина.

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).