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    У світі

    Швейцарія хоче відкрити кордони для туристів із ЄС

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    Швейцарія готова відкрити кордони для туристів із країн ЄС - Швейцарія хоче відкрити кордони для туристів із ЄС
    Швейцарія готова відкрити кордони для туристів із країн ЄС

    Із 6 липня Швейцарія може відкрити кордони для туристів із інших держав

    Швейцарія планує відкрити кордони з країнами Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (крім Швейцарії, до цієї організації входять Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн) і Великобританією 15 червня.

    Про це повідомила пресслужба швейцарського уряду.

    «Беручи до уваги поточну епідемічну ситуацію, обмеження на в'їзд до країн ЄС/ЄАВТ та Сполученого Королівства можуть скасувати з 15 червня», – ідеться в заяві.

    Як зазначає агентство Reuters, із 6 липня Швейцарія може додати до цього списку й інші держави.

    За даними уряду станом на ранок 7 червня, у Швейцарії коронавірус підтверджено у 30 965 осіб (+9 за останню добу), померла 1661 людина.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    ЄС Швейцарія Ісландія Норвегія карантин коронавірус
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