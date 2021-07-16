Верховний суд Білорусі залишив опозиціонерку Колеснікову під вартою
Скарга адвокатів на продовження строку тримання під вартою залишена без задоволення
Верховний суд Білорусі залишив члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колеснікову під вартою до суду.Про це повідомив адвокат Володимир Пильченко, інформує Телеграм-канал штабу Віктора Бабарика.
Закрите засідання за скаргою захисту Колеснікової на продовження строку тримання під вартою пройшло у Верховному суді 16 липня. Зазначається, що скарга адвокатів на продовження строку тримання під вартою залишена без задоволення.
Раніше їй продовжили строк тримання під вартою до 1 серпня 2021 року. Підтримати Марію Колесникову та її рідних на сьогоднішнє засідання прийшли представники посольств Німеччини, Австрії, Італії та Франції.
Марію Колеснікову обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 статті 361 (Заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (Змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361-1 (Створення екстремістського формування і керівництво ним). Їй загрожує до 12 років в'язниці.
Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Колеснікова отримає нагороду Держдепу США за мужність.
Колеснікову затримали в ніч з 7 на 8 вересня 2020 року за підозрою в закликах до захоплення влади. З санкції прокурора її взяли під варту. 16 вересня їй було пред’явлено звинувачення в публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.