  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Режим Лукашенка лютує. У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Білоруський режим проводить обшуки у незалежних журналістів - Режим Лукашенка лютує. У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів
    Білоруський режим проводить обшуки у незалежних журналістів
    Фото: svaboda.org

    Обшуки відбулися у журналістів, пов’язаних із Радіо Свобода та телеканалом «Белсат»

    За домашніми адресами понад десятка білоруських журналістів зранку 16 липня прийшли силовики, відбуваються обшуки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

    Зокрема, обшук відбувається у квартирі журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка. Затримана після обшуку колишня журналістка Радіо Свобода Інна Студзінська, у якої в жовтні 2020 року анулювали акредитацію на роботу в Білорусі.

    Обшуки також відбулися у журналістів, які співпрацюють із телеканалом «Белсат», а також працівників кількох місцевих засобів інформації.

    Нагадаємо, 14 липня обшуки відбулися в офісах 23 неурядових організацій – від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів. Затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали також 15 липня.

    А 9 липня силовики провели обшуки у журналістки порталу Onliner.by Анастасії Занько, брестського журналіста Максима Хлєбца й адміністратора порталу «Віртуальний Брест» Андрія Кухарчика.

    На минулому тижні в редакції найбільш відомої незалежної газети Білорусі «Наша Ніва» відбулися обшуки. Були затримані троє журналістів: головний редактор газети «Наша Ніва» Єгор Мартинович, керівник нашого відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко, головний редактор історичного журналу «Наша історія», «Дуду» и «Осторожно, дети!» Андрій Динько. Їх підозрюють у підготовці, або організації дій, які порушують громадський порядок. Зазначимо, Ягору Марциновичу розбили голову при затриманні.

    Обшуки і затримання білоруських журналістів минулого тижня стосувалися не тільки «Нашей Ніви», а й багатьох видань на всій території країни. Тільки за минулий тиждень були затримані десятки журналістів і керівників редакцій.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Анексія Білорусі? Журналісти країни говорять про реальні і найжорсткіші сценарії
    Теги: Білорусь обшук Олександр Лукашенко Свобода радіо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Режим Лукашенка лютує. У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів