Режим Лукашенка лютує. У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів

Обшуки відбулися у журналістів, пов’язаних із Радіо Свобода та телеканалом «Белсат»

За домашніми адресами понад десятка білоруських журналістів зранку 16 липня прийшли силовики, відбуваються обшуки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зокрема, обшук відбувається у квартирі журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка. Затримана після обшуку колишня журналістка Радіо Свобода Інна Студзінська, у якої в жовтні 2020 року анулювали акредитацію на роботу в Білорусі.

Обшуки також відбулися у журналістів, які співпрацюють із телеканалом «Белсат», а також працівників кількох місцевих засобів інформації.

Нагадаємо, 14 липня обшуки відбулися в офісах 23 неурядових організацій – від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів. Затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали також 15 липня.

А 9 липня силовики провели обшуки у журналістки порталу Onliner.by Анастасії Занько, брестського журналіста Максима Хлєбца й адміністратора порталу «Віртуальний Брест» Андрія Кухарчика.

На минулому тижні в редакції найбільш відомої незалежної газети Білорусі «Наша Ніва» відбулися обшуки. Були затримані троє журналістів: головний редактор газети «Наша Ніва» Єгор Мартинович, керівник нашого відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко, головний редактор історичного журналу «Наша історія», «Дуду» и «Осторожно, дети!» Андрій Динько. Їх підозрюють у підготовці, або організації дій, які порушують громадський порядок. Зазначимо, Ягору Марциновичу розбили голову при затриманні.

Обшуки і затримання білоруських журналістів минулого тижня стосувалися не тільки «Нашей Ніви», а й багатьох видань на всій території країни. Тільки за минулий тиждень були затримані десятки журналістів і керівників редакцій.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.