Лукашенко дозволив залучати армію для придушення протестів

Білоруський диктатор дозволив вводити режим надзвичайного стану у разі масових заворушень

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про зміну законів щодо захисту суверенітету та конституційного ладу», яким дозволено запроваджувати режим надзвичайного стану і залучати збройні сили у разі масових заворушень.

Як ідеться на сайті Лукашенка, відповідно до документа вносяться поправки до закону «Про надзвичайний стан» й підставою для введення надзвичайного стану (крім стихійних лих і катастроф) стає «наявність заворушень, що супроводжуються насильством або погрозою насильства з боку групи осіб і організацій, в результаті яких виникає небезпека для життя і здоров'я людей, територіальної цілісності й існування держави».

«Однак раніше не було визначено, що саме вважається заворушеннями. Це породжувало неоднозначне розуміння підстав для введення надзвичайного стану, особливо якщо заворушення не є очевидно масовими. Конкретизується, що до заворушень відносяться спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян», — ідеться в повідомленні.

Новим документом також уточнюється перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, що застосовуються при введенні надзвичайного стану.

«Дана норма розроблена з урахуванням досвіду реагування на заворушення у 2020 році», – уточнили у Лукашенка.

Так, перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнюється:

призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (враховуючи іноземні);

встановленням особливого порядку акредитації журналістів;

обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань;

уточнюються і доповнюються повноваження коменданта території, на якій введено надзвичайний стан;

розширюється коло силових органів, що залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану, врахуванням в їх число воєнізованих організацій.

«Це дозволить максимально ефективно і на повних законних підставах залучати сили й засоби МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань», – повідомили у пресслужбі.

Крім того, залучення армії для вирішення завдань у складі державної системи реагування закріплюється в законі «Про Збройні сили Республіки Білорусь». Завданнями армії буде:

боротьба з тероризмом;

охорона громадської безпеки;

припинення масових заворушень;

забезпечення безпеки осіб, які охороняються й об'єктів, що охороняються.

Також нагадаємо, що у Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів. Зокрема, обшук відбувається у квартирі журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

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