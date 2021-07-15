Нобелівська лауреатка Алексієвич не змогла вилетіти з Берліна, бо в її речах шукали бомбу

Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 14 липня не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава через підозри, що в її речах є бомба.

Зазначають, що Алексієвич мала зустрітися у Вроцлаві з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук. Однак при огляді речей письменниці працівники аеропорту запідозрили, що в них може перебувати бомба, повідомляють на сторінці фонду Ольги Токарчук у Facebook.

У результаті літак полетів без Алексієвич. Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

Пізніше співробітники польської організації вислали за білоруською письменницею машину, зараз вона вже перебуває у Вроцлаві.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.