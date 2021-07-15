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    Нобелівська лауреатка Алексієвич не змогла вилетіти з Берліна, бо в її речах шукали бомбу

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    Алексієвич мала зустрітися у Вроцлаві з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук - Нобелівська лауреатка Алексієвич не змогла вилетіти з Берліна, бо в її речах шукали бомбу
    Алексієвич мала зустрітися у Вроцлаві з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук
    Фото: FundacjaOlgiTokarczuk/facebook

    Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

    Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 14 липня не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава через підозри, що в її речах є бомба.

    Зазначають, що Алексієвич мала зустрітися у Вроцлаві з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук. Однак при огляді речей письменниці працівники аеропорту запідозрили, що в них може перебувати бомба, повідомляють на сторінці фонду Ольги Токарчук у Facebook.

    У результаті літак полетів без Алексієвич. Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

    Пізніше співробітники польської організації вислали за білоруською письменницею машину, зараз вона вже перебуває у Вроцлаві.

    Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.

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    Теги: Білорусь літак Нобелівська премія Facebook
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    Нобелівська лауреатка Алексієвич не змогла вилетіти з Берліна, бо в її речах шукали бомбу