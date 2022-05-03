Верховний суд США має намір скасувати рішення, яке гарантує право на аборт

Право на аборт приблизно до 23 або 24 тижнів було захищено Конституцією на федеральному рівні з часу справи Роу проти Вейда 49 років тому

Згідно з першим проєктом думки більшості, опублікованим Politico в понеділок, Верховний суд США, схоже, проголосує за скасування рішення Роу проти Вейда, яке легалізувало аборти по всій країні. Про це повідомляє Politico.

На думку судді, рішення, прийняте 1973 року, було «непродуманим і глибоко помилковим», через нього з'явилося право, яке не згадується в американській конституції.

Безпрецедентний витік інформації з Верховного суду з консервативною більшістю викликав шок у Сполучених Штатах, не в останню чергу тому, що суд пишається тим, що зберігає в таємниці свої внутрішні обговорення, а витоки є надзвичайно рідкими.

Судді можуть, а іноді й змінюють свої голоси, оскільки проєкти висновків поширюються, а основні рішення можуть бути предметом кількох проєктів та обміну голосами, іноді лише за кілька днів до оприлюднення рішення. Рішення суду не буде остаточним, поки не буде опубліковано, ймовірно, протягом наступних двох місяців.

Навіть якщо суд ухвалить це рішення, штати все одно зможуть на законних підставах дозволяти аборти, зазначає видання.

«Конституція не забороняє жителям кожного штату регулювати або забороняти аборти... Тепер ми... повертаємо владу людям та їхнім вибраним представникам», – повідомила суддя.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Yelp допоможе сплатити дорогу співробітникам, яким доводиться виїжджати за межі рідного штату, щоб зробити аборт.

Розширення страховки стосуватиметься співробітників з Техасу та Оклахоми, у яких доступ до аборту обмежений. У 2021 році в штаті Техас було запроваджено заборону на штучне переривання вагітності після 6 тижнів. У квітні 2022 року губернатор Оклахоми підписав законопроект, який забороняє проведення аборту без медичних показань. За порушення закону жінкам загрожує до 10 років ув'язнення.

Право на аборт приблизно до 23 або 24 тижнів було захищено Конституцією на федеральному рівні з часу справи Роу проти Вейда 49 років тому.

У грудні Верховний суд оголосив про свою готовність скасувати знакову справу і дозволити заборону абортів у штаті Міссісіпі через 15 тижнів.

За даними Інституту Гутмахера, дослідницької групи з захисту прав на аборт, якщо проект Аліто буде прийнято, він буде винесений на користь Міссісіпі, що спонукає близько 26 штатів на Півдні та Середньому Заході негайно заборонити аборти.

Остаточне рішення суду очікується навесні цього року.

Читайте також:



