Заборона абортів у Польщі набула чинності. Люди знову вийшли на протести

Жінки у Польщі знову виходять на протести

Жінки у Польщі знову виходять на протести

Відтепер у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері

У Польщі набуло чинності рішення Конституційного трибуналу про практично повну заборону абортів. Рішення з новою силою збурило прихильників протестного рух «Загальнопольського страйку жінок», які почали збиратися у групи.

Про це повідомляє Polska Agencia Prasowa.

Як повідомляється, в обґрунтуванні свого рішення Конституційний трибунал виключив з підстав для проведення аборту важкі вади плоду чи невиліковну хворобу, що несе загрозу його життю. Таким чином, у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері.

Інформація про оприлюднення трибуналом обґрунтування до рішення про аборти викликала негайну реакцію «Загальнопольського страйку жінок». Її лідерки закликали громадян Польщі виходити на протести на вулиці польських міст.

У Варшаві сотні маніфестантів ввечері зібралися під будинком Конституційного трибуналу, а згодом пішли маршем до партійного офісу керівної партії «Право і Справедливість». Згодом протестуючі, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулася до будинку трибуналу. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася.

Напередодні акції протесту відбувалися також і в інших польських містах - Гданську, Гдині, Ольштині, Радомі, Ченстохові, Кельцах, Білостоці, Лодзі, Торуні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року через заборону абортів на вулиці вийшли тисячі людей. Вони скандували антиурядові гасла і несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.

Торік у листопаді Європарламент засудив заборону абортів у Польщі.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.