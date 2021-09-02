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    Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів

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    Президент США встигає і зустрічі проводити, і соцмережі вести - Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів
    Президент США встигає і зустрічі проводити, і соцмережі вести
    Фото Офісу президента

    Під час нап

    Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі в Twitter президента США Джо Байдена з'явилося повідомлення із засудженням закону про заборону абортів в Техасі, який вступив в силу в середу, передає УНН.

    «Техас обмежить доступ жінок до медичного обслуговування і змусить громадян подавати в суд на тих, хто, на їхню думку, допоміг зробити аборт. Це кричуще порушення права, закріпленого в постанові у справі Роу проти Уейда. Ми будемо захищати це прав», – написав Байден, який під час появи цього твіта був на зустрічі із Зеленським.

    В американському штаті Техас вступив в силу закон, який забороняє аборти на терміні після шести тижнів вагітності – «після того, як у плода почало битися серце». Закон називають одним із найсуворіших у країні.

    У травні закон підписав губернатор Техасу Грег Ебботт, проте правозахисники зажадали, щоб Верховний суд заблокував цей закон. Суд проігнорував запит, тому закон і вступив в силу.

    Нагадаємо, 1 вересня близько 21.00 в Білому домі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Вона тривала дві години.

    За результатами сторони оприлюднили спільну заяву.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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    Теги: правозахисники суд США закон аборт Twitter час
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    Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів