Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів

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Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі в Twitter президента США Джо Байдена з'явилося повідомлення із засудженням закону про заборону абортів в Техасі, який вступив в силу в середу, передає УНН.

«Техас обмежить доступ жінок до медичного обслуговування і змусить громадян подавати в суд на тих, хто, на їхню думку, допоміг зробити аборт. Це кричуще порушення права, закріпленого в постанові у справі Роу проти Уейда. Ми будемо захищати це прав», – написав Байден, який під час появи цього твіта був на зустрічі із Зеленським.

Texas SB8 will impair women's access to health care and, outrageously, deputizes private citizens to sue those they believe helped another person get a banned abortion.



It's a blatant violation of the right established under Roe V. Wade. We will protect and defend that right. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

В американському штаті Техас вступив в силу закон, який забороняє аборти на терміні після шести тижнів вагітності – «після того, як у плода почало битися серце». Закон називають одним із найсуворіших у країні.

У травні закон підписав губернатор Техасу Грег Ебботт, проте правозахисники зажадали, щоб Верховний суд заблокував цей закон. Суд проігнорував запит, тому закон і вступив в силу.

Нагадаємо, 1 вересня близько 21.00 в Білому домі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Вона тривала дві години.

За результатами сторони оприлюднили спільну заяву.

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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