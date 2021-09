Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі в Twitter президента США Джо Байдена з'явилося повідомлення із засудженням закону про заборону абортів в Техасі, який вступив в силу в середу, передає УНН.

«Техас обмежить доступ жінок до медичного обслуговування і змусить громадян подавати в суд на тих, хто, на їхню думку, допоміг зробити аборт. Це кричуще порушення права, закріпленого в постанові у справі Роу проти Уейда. Ми будемо захищати це прав», – написав Байден, який під час появи цього твіта був на зустрічі із Зеленським.

Texas SB8 will impair women's access to health care and, outrageously, deputizes private citizens to sue those they believe helped another person get a banned abortion.



It's a blatant violation of the right established under Roe V. Wade. We will protect and defend that right.