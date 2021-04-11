Поліція розслідує аборт, примусово зроблений вихованці миколаївського інтернату

Представник дитячого омбудсмена певен, що примусові переривання вагітності стали звичайною практикою

Керівництво Березківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів» примусово зробило аборт 16-річній вихованці. Як стверджує на своїй сторінці в Facebook представник Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга, такі випадки «стали звичною справою у місцях інституційного догляду за дітьми».

За його словами, керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.

«Я з'ясував, що вже вранці дитина потрапила до Комунального підприємства «Кривоозерська багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради. Дитину привезли для проведення операції (процедури штучного переривання вагітності)», – написав Шульга.

Він розповів, що відвідав з комісією установу, де йому не змогли пояснити, чому не розглядали можливість збереження життя дитини.

«В результаті препарат вбиває дитину! Психологічний стан маленької мами вкрай жахливий! На моє запитання: «Чи вперше дитина завагітніла в закладі і зробила аборт?», почув чергову брехню: «так, це єдиний випадок», – повідомив представник.

У Нацполіції в Миколаївській області почали розслідування за фактом примусового аборту. Правоохоронці розповіли, що у присутності психолога опитали дівчину, колектив навчального закладу, лікарів та медичний персонал лікарні.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України «неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей». Підозрюваним загрожує три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами) набрала на сайті президента України понад 25 тис. голосів. Зокрема конвенція пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні види насильства стосовно жінок, серед яких примусова стерилізація та примусовий аборт.