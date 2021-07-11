Вибори в Молдові: виборці із непідконтрольного Придністров’я утворили черги на дільницях (відео)

На дільниці, відкритій для волевиявлення жителів «ПМР», десятки людей чекають у чергах

Із Придністров’я їдуть голосувати на автобусах та власному транспорті

У Молдові 11 липня проходять дострокові парламентські вибори. Десятки жителів Придністров’я чекають у чергах біля виборчої дільниці, поки зможуть проголосувати, передає кореспондент «Главкому».

З непідконтрольного Придністров’я їдуть голосувати на автобусах та власному транспорті. На зворотному шляху із Варниці вже виник затор. На дільниці, відкритій для волевиявлення жителів «ПМР», десятки людей чекають у чергах. Водночас на дільниці, де голосують місцеві, черг не спостерігається.

Водночас в анонімних групах шириться інформація про організоване голосування на користь ПКРСМ-ПСРМ із винагородою у сумі 500 придністровських рублів.

При цьому, на цей момент заступник голови Національного інспекторату поліції Молдови Максим Маріан заявив, що наразі поліцію повідомили про три випадки організованого підвозу виборців до дільниць. Мова йде про Дубоссари, Бендери та Резіну, де також розміщаються дільниці для жителів Придністров’я. Молдовська поліція також перевіряє повідомлення щодо матеріального заохочення громадян голосувати та здійснення на них психологічного тиску.

Нагадаємо, Вищий суд Молдови вчора, 10 липня, заборонив ЦВК скорочувати кількість дільниці для жителів Придністров’я з 41 до 12.

11 липня у Молдові проходять дострокові парламентські вибори. Головними фаворитами є пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та блок соціалістів та комуністів (ПКРМ-ПСРМ), який утворили експрезидент Ігор Додон та ще один колишній глава республіки Володимир Воронін.