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    У Республіці Молдова розпочалося голосування на виборах депутатів парламенту

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    Головними опонентами на парламентських виборах є пропрезидентська партія &laquo;Дія та солідарність&raquo; та Партія соціалістів Додона - У Республіці Молдова розпочалося голосування на виборах депутатів парламенту

    Головними опонентами на парламентських виборах є пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та Партія соціалістів Додона

    Фото з відкритих джерел

    За результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії

    Голосування розпочалося о 7:00, 11 липня. За даними ЦВК, станом на 8:30 проголосувало близько 4,61% виборців, передає кореспондент «Главкому».

    Відмітимо, головними опонентами на дострокових парламентських виборах є пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та Партія соціалістів колишнього президента Ігоря Додона.

    В той час як обидві партії користуються значною підтримкою всередині країни, і соціалісти і прибічники Санду розраховують на додаткову підтримку: Санду на голоси з діаспори, соціалісти на голоси громадян Молдови, що проживають в РФ та голоси жителів окупованого Придністров’я. Зокрема, за кількість виборчих дільниць політичні сили боролися в судах.

    Як повідомляв «Главком» Вищий суд республіки Молдова відхилив рішення Апеляційного суду щодо зменшення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров’я із 41 до 12. В той час як для молдовської діаспори буде відкрито 151 дільниця попри вимоги партії «Дія та солідарність» та їхніх партнерів забезпечити роботу 196 дільниць за кордоном.

    До слова, за результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії.

    Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові. Дострокові парламентські вибори у Молдові відбуваються сьогодні, 11 липня.

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    Теги: ЦВК суд вибори Молдова Конституційний суд партії Ігор Додон парламент Майя Санду
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    У Республіці Молдова розпочалося голосування на виборах депутатів парламенту