У Республіці Молдова розпочалося голосування на виборах депутатів парламенту

Головними опонентами на парламентських виборах є пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та Партія соціалістів Додона

За результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії

Голосування розпочалося о 7:00, 11 липня. За даними ЦВК, станом на 8:30 проголосувало близько 4,61% виборців, передає кореспондент «Главкому».

Відмітимо, головними опонентами на дострокових парламентських виборах є пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та Партія соціалістів колишнього президента Ігоря Додона.

В той час як обидві партії користуються значною підтримкою всередині країни, і соціалісти і прибічники Санду розраховують на додаткову підтримку: Санду на голоси з діаспори, соціалісти на голоси громадян Молдови, що проживають в РФ та голоси жителів окупованого Придністров’я. Зокрема, за кількість виборчих дільниць політичні сили боролися в судах.

Як повідомляв «Главком» Вищий суд республіки Молдова відхилив рішення Апеляційного суду щодо зменшення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров’я із 41 до 12. В той час як для молдовської діаспори буде відкрито 151 дільниця попри вимоги партії «Дія та солідарність» та їхніх партнерів забезпечити роботу 196 дільниць за кордоном.

До слова, за результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові. Дострокові парламентські вибори у Молдові відбуваються сьогодні, 11 липня.