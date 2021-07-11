  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Грузії помер журналіст, якого жорстоко побили противники ЛГБТ-спільноти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оператора телекомпанії &laquo;Пірвелі&raquo; жорстоко побили 5 липня - У Грузії помер журналіст, якого жорстоко побили противники ЛГБТ-спільноти

    Оператора телекомпанії «Пірвелі» жорстоко побили 5 липня

    Фото з сайту телекомпанії

    Причини смерті встановить експертиза

    Оператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава знайдений мертвим у власній квартирі в Тбілісі. Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

    Під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня на Лашкарава напали радикали. Противники ЛГБТ-спільноти жорстоко побили його біля офісу організації «Сірцхвіліа» недалеко від парламенту Грузії. Лашкарава був госпіталізований з переломами кісток обличчя. Кілька днів тому він покинув клініку і продовжував лікування вдома.

    5 липня в Тбілісі Лашкарава зазнав нападу радикалів
    5 липня в Тбілісі Лашкарава зазнав нападу радикалів

    Згідно з поширеною інформацією, мертвим молодого чоловіка виявила його мати. Причини смерті встановить експертиза.

    За звинуваченням в нападі на Лашкарава і журналістку «Пірвелі» Міранду Багатурія 8 липня поліція затримала двох осіб. У якості запобіжного заходу суд обрав щодо них арешт. Сама Багатурія стверджує, що нападників було набагато більше – до 20 осіб.

    У рамках розслідування справи про заворушення під час гомофобних акцій 5 липня в цілому затримано 20 осіб. За даними МВС Грузії, від їх дій постраждали більш як 50 журналістів.

    Як повідомлялося, 5 липня у Тбілісі мав відбутися »Марш гідності», однак його довелося скасувати через спротив противників. Вони напали на офіс активістів та спалили прапори ЛГБТ-спільноти.

    Крім того, радикали напали на журналістів, які висвітлювали подію. Постраждало близько 40 осіб, четверо з них отримали травми різного ступеню важкості та шпиталізовані.

    Теги: МВС суд вбивство арешт Грузія розслідування поліція журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Грузії помер журналіст, якого жорстоко побили противники ЛГБТ-спільноти