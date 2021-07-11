У Грузії помер журналіст, якого жорстоко побили противники ЛГБТ-спільноти

Причини смерті встановить експертиза

Оператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава знайдений мертвим у власній квартирі в Тбілісі. Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

Під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня на Лашкарава напали радикали. Противники ЛГБТ-спільноти жорстоко побили його біля офісу організації «Сірцхвіліа» недалеко від парламенту Грузії. Лашкарава був госпіталізований з переломами кісток обличчя. Кілька днів тому він покинув клініку і продовжував лікування вдома.

5 липня в Тбілісі Лашкарава зазнав нападу радикалів

Згідно з поширеною інформацією, мертвим молодого чоловіка виявила його мати. Причини смерті встановить експертиза.

За звинуваченням в нападі на Лашкарава і журналістку «Пірвелі» Міранду Багатурія 8 липня поліція затримала двох осіб. У якості запобіжного заходу суд обрав щодо них арешт. Сама Багатурія стверджує, що нападників було набагато більше – до 20 осіб.

У рамках розслідування справи про заворушення під час гомофобних акцій 5 липня в цілому затримано 20 осіб. За даними МВС Грузії, від їх дій постраждали більш як 50 журналістів.

Як повідомлялося, 5 липня у Тбілісі мав відбутися »Марш гідності», однак його довелося скасувати через спротив противників. Вони напали на офіс активістів та спалили прапори ЛГБТ-спільноти.

Крім того, радикали напали на журналістів, які висвітлювали подію. Постраждало близько 40 осіб, четверо з них отримали травми різного ступеню важкості та шпиталізовані.