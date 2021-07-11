У Польщі чоловік розстріляв сім'ю брата

Поки невідомо, за що чоловік вирішив убити своїх родичів

Поліція шукає убивцю трьох людей

У населеному пункті Боровець поблизу міста Ченстохова на півдні Польщі у розстріляли родину: 44-річне подружжя та їхнього 17-річного сина.

Як повідомили у RMF24, трагедія сталася уночі 11 липня. 52-річного зловмисник – рідний брат загиблого. Вони останнім часом мешкали разом у приватному будинку.

За інформацією поліції, між учасниками конфлікту сталася сварка.

Коли на місце прибули правоохоронці, то виявили трупи трьох осіб з вогнепальними пораненнями.

Поліція Ченстохови розшукує 52-річного Яцека Яворека. Він озброєний і небезпечний.

Нагадаємо, у Польщі за підозрою у вбивстві співвітчизника був заарештований громадянин України. Злочин стався в будинку, де проживали робітники з України та Білорусі.

Вбивство сталося під час застілля. 41-річний українець завдав 48-річному співвітчизнику кілька ножових поранень, від яких той помер. Удари були нанесені в шию, голову, плечі.

За неофіційною інформацією, між підозрюваним і його жертвою сталася сварка про територіальну приналежність Криму.

Додамо, що у Польщі за вбивство судять українську заробітчанку.

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