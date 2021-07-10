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    Європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna

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    Перебіг міокардиту і перикардиту після вакцинації зазвичай поліпшується при відпочинку чи лікуванні - Європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna

    Перебіг міокардиту і перикардиту після вакцинації зазвичай поліпшується при відпочинку чи лікуванні

    Фото з відкритих джерел

    Користь від всіх дозволених вакцин проти Covid-19, як і раніше переважує їх ризики

    Комітет з безпеки Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) рекомендує включити ризик запалення серцевого м’яза – міокардит і перикардит – у список побічних ефектів від вакцин Pfizer (Comirnaty) і Moderna (Spikevax).

    Про це повідомляє пресслужба ЕМА.

    Такі захворювання, як міокардит і перикардит, за словами Комітету, можуть виникати в дуже рідкісних випадках після вакцинації препаратами Pfizer і Moderna. В Європейському регуляторі водночас заявляють, що користь від всіх дозволених вакцин проти Covid-19, як і раніше переважує їх ризики.

    «Наукові дані показують, що вони знижують смертність і госпіталізацію у зв’язку з Covid-19», йдеться в повідомленні.

    За даними дослідження, випадків міокардиту у вакцинованих Spikevax – 19, а від Comirnaty – 145. Також від Moderna виявили 19 випадків перикардиту, а від Pfizer – 138.

    Досліджували побічні ефекти у пацієнтів з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Так, запалення серцевого м’яза з’являлися у більш молодих дорослих чоловіків протягом двох тижнів після отримання щеплення, частіше – після другої дози.

    Крім того, є 5 летальних випадків у людей з ЄЕЗ. У ЕМА уточнили, що вони були або похилого віку, або мали супутні захворювання.

    Серед симптомів такої «побочки»: задишка, сильне серцебиття, яке може бути нерегулярним, і біль в грудях. У разі їх виникнення – негайно звернутися до лікаря.

    Як додали в регуляторі, перебіг міокардиту і перикардиту після вакцинації схоже з типовим перебігом цих станів, зазвичай поліпшується при відпочинку чи лікуванні.

    Нагадаємо, німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

    Також 5 липня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

    Про зниження ефективності вакцини Pfizer щодо штаму «Дельта» заявляє і Вloomberg. «Протягом останніх тижнів вакцина Pfizer Inc. була менш ефективною для запобігання зараженню коронавірусом в Ізраїлі, але, як свідчать урядові дані, вона продовжує забезпечувати міцний захист від серйозних наслідків від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Тим часом, група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.

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    Теги: щеплення вакцинація ліки коронавірус
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    Європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna