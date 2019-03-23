Вибух на заводі в Китаї: кількість загиблих зросла вже до 64



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Зниклими без вісті на даний момент вважають 28 осіб

Понад 90 постраждалих знаходяться в критичному або важкому стані

Кількість загиблих від вибуху на хімічному заводі у Китаї зросла вже до 64 осіб. Про це пише The New York Times.

Як зазначається, понад 90 постраждалих знаходяться в критичному або важкому стані.

У заяві адміністрації міста Янченг вказано, що зниклими без вісті на даний момент вважають 28 осіб. Серед постраждалих, які перебувають на в лікарнях, 21 людина перебуває в критичному стані, 73 людини — у важкому.

На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція. Поки не вдалося встановити особи зниклих без вісті.

Нагадаємо, вибух прогримів 21 березня на підприємстві компанії «Цзянсу тяньцзяі» в хімічному промисловому парку міста Янченг. Ударною хвилею вибило скло в будинках, розташованих в радіусі 5 км. Місцеве телебачення демонструвало кадри зруйнованих приміщень підприємства, а також вибиті вікна і пошкоджені автомобілі в радіусі декількох кілометрів від місця вибуху.

Понад 600 осіб з різними пораненнями розмістили в 16 лікарнях.

Зазначено, що в рятувальній операції та роботі з ліквідації наслідків залучено 192 пожежних розрахунків, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбирання завалів з 12 навколишніх міст.