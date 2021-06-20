На військовому заводі в Сербії стався вибух (відео)

У Сербії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

На заводі зброї в Сербії - другий вибух з початку місяця

У сербському місті Чачак увечері в суботу, 19 червня, стався другий за цей місяць вибух на заводі з виробництва боєприпасів «Слобода», розташованому на околиці. Про це повідомляє сербський державний телеканал РТС.

Вибух стався близько 19:50 за місцевим часом (20:50 за Києвом). Він був настільки потужний, що його чули і в центрі Чачака. Над заводом утворилася грибоподібна хмара з диму.

Офіційно причини вибухів не повідомляли. За даними РТС, підірвалися залишки «вибухонебезпечних пристроїв», але про що йдеться, телеканал не уточнює.

За словами керівника медичного центру Чачака Александра Пайовича, троє працівників заводу зазнали легких поранень. Усіх їх доправили до лікарні. Біля заводу чергують чотири бригади швидкої допомоги, але пожежники поки їх не пропускають.

Вибух пошкодив житлові будинки, передає OzonPress: у деяких тріснули або вилетіли шибки. Чи є постраждалі серед жителів, не повідомляється.

Мер Чачака Мілун Тодорович розпорядився евакуювати людей, що мешкають поблизу заводу, до місцевого футбольного стадіону.

Це вже другий за червень вибух на заводі в Чачаку. Попереднього разу серія вибухів там прогриміла в ніч на 4 червня. Тоді про постраждалих не повідомлялося.

Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».