У Сербії вибухнули склади з боєприпасами

Артилерійські склади фабрики зброї вибухнули серед ночі на околиці міста Чачак

У Сербії на фабриці «Слобода» оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами. Про це повідомляє novosti.rs.

Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебували 60 робітників.

Повідомляється, що всі вони живі, бо сховалися в бетонному бомбосховищі. Були евакуйовані місцеві жителі в прилеглих районах.





Повідомляється, що як і раніше чутні вибухи, але диму над фабрикою більше не видно. Також залишається перекритою дорога до заводу.

Фабрика Sloboda неподалік від сербського міста Чачак – компанія з виробництва боєприпасів і зброї, заснована у 1948 році.



Колись одне з найбільших підприємств країни, де працювало близько 7 тисяч людей. Виробляє артбоєприпаси, боєприпаси та снаряди для танків.

Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».

Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила РФ у причетності до вибуху військових складів Врбетіце у 2014 році. За версією слідства, до вибухів причетні «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» – російські агенти, яких підозрюють в отруєнні екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері отрутою «Новачок».

Слідство припускає, що вибух на складах у селищі Врбетице у 2014-му році може бути пов’язаний із постачанням зброї до України болгарським бізнесменом і торговцем зброєю Еміліаном Гебревим, якого у 2015 році отруїли «Новачком» – саме його компанії належали підірвані у Чехії склади. Примітно, що зразки крові, які могли б довести отруєння Гебрева цією речовиною таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

Сам Гебрев розповідав, що продавав зброю Грузії під час її війни з РФ в 2008 році, проте його частка становила не більше 10%. Бізнесмен також заперечував поставки озброєнь в Україну під час агресії РФ на Донбасі. Однак розслідувачі з’ясували, що болгарська компанія EMCO, що належить Гебреву, таки продавала боєприпаси Києву в 2014-2015 роках. В цілому Україна отримала від Гебрева три кораблі боєприпасів.