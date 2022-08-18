Вибух у Бєлгородській області. В мережі опублікували нові відео

Причини пожежі наразі встановлюються

Ввечері 18 серпня в Бєлгородській області почав раптово детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

Зазначається, що вибух стався у районі села Тимонове Валуйського міського округу.

«У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється», – повідомив очільник російського регіону.

Відео з місця події з'явилися у мережі.

Нагадаємо, на початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.

До того, наприкінці квітня, горів склад з боєприпасами у російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка.