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    Росія визнала: біля Бєлгорода горять військові склади

    Під Бєлгородом горить склад боєприпасів - Росія визнала: біля Бєлгорода горять військові склади
    Під Бєлгородом горить склад боєприпасів
    фото з відкритих джерел

    Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється

    Біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів. Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

    У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму.

    «На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки», – сказано у повідомленні.

    Повідомляється про одного потерпілого серед мирних жителів внаслідок події у Білгородській області.

    «Поранення легке, життю нічого не загрожує. Виявляється вся необхідна медична допомога», – написав губернатор В'ячеслав Гладков.

    Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Міноборони РФ військові Україна окупація #stoprussia
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    Росія визнала: біля Бєлгорода горять військові склади