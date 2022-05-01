Росія визнала: біля Бєлгорода горять військові склади
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється
Біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів. Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.
У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму.
«На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки», – сказано у повідомленні.
Повідомляється про одного потерпілого серед мирних жителів внаслідок події у Білгородській області.
«Поранення легке, життю нічого не загрожує. Виявляється вся необхідна медична допомога», – написав губернатор В'ячеслав Гладков.
Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.