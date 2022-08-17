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У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи
Потужні вибухи пролунали у Кирилівці
фото: Іван Федоров

Росіяни перекинули свою військову техніку в курортну Кирилівку з Мелітополя

У середу, 17 серпня, в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Чергова бавовна для русні у Кирилівці», – написав Федоров. 

Деталі вибуху наразі не відомі.

Також Федоров зауважив, що росіяни перекинули свою військову техніку в курортну Кирилівку з Мелітополя, оскільки боялися ударів Збройних сил України. Але і там їх "дістали".

«Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованій Кирилівці (Запорізька область) прогриміли вибухи. Над селищем дві години стелився густий дим.

Вибухи на узбережжі Азовського моря, куди противник ще місяць тому звозив військову техніку, щоб її не дістали Збройні сили України. 

Додамо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Теги: вибух окупанти війна війна в Україні Запорізька область

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