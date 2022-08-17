Вибухи у Криму: росіяни терміново переміщують літаки та гелікоптери

Розвідка повідомляє про переміщення щонайменше 24 літаків та 14 вертольотів

Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території Росії. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Як повідомили у розвідці, активність росіян відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів «Саки» 9 серпня та «Гвардійське» 16 серпня.

У повідомленні зазначається, що зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

п'ять літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

п'ять літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

три вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

три вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

вісім вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

три літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

три літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

п'ять літаків Cу-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

один літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

два літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;

«Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання», – додали у розвідці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терориста.

16 серпня також з'явилася інформація, що на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим. Керівник проєкту Bellingcat та журналіст Христо Грозєв повідомив, що на авіабазі ВМФ Росії у Гвардійському поблизу Сімферополя в тимчасово окупованому Криму розміщувалися 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.