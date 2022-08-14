Вибух у Єревані: з’явилася інформація про загиблих (фото)

Внаслідок вибуху і пожежі у торговому центрі постраждали більше 20 осіб

З’явилася перша інформація про людські жертви у торговому центрі «Сурмалу» в Єревані, де кілька годин тому стався вибух. Про це повідомляє «Sputnik Армения».

Представники міністерства з надзвичайних ситуацій Вірменії заявили, що внаслідок інциденту постраждали більше 20 осіб. На жаль, не обійшлося без жертв – як мінімум одна людина загинула. Втім, пошуки людей під завалами тривають, тож кількість поранених і загиблих може зрости. Постраждалих евакуювали на «швидких» чи звичайних легкових автомобілях, які опинилися біля торгового центру в момент вибуху.

На місце трагедії приїхали спікер парламенту Вірменії Ален Симонян та очільник Служби держохорони цієї країни Саркіс Ованнісян. Також біля «Сурмалу» зібралися родичі постраждалих, але їх не підпускають до будівлі торгового центру, бо там продовжує детонувати піротехніка.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, у Єревані стався вибух у торговому центрі «Сурмалу». Після цього будівлю ТЦ охопила пожежа. Очевидці чули, як у центрі вибухала піротехніка.