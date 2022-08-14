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У Вірменії стався вибух у торговому центрі (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
У Вірменії стався вибух у торговому центрі (відео)
У Єревані вибухнув торговий центр. Є постраждалі
фото: скріншот

Пожежа у центрі Єревана розгоряться, вибухають феєрверки

У вірменській столиці на території торгового центру «Сурмалу» пролунав вибух. Після вибуху на території центру зайнялася серйозна пожежа. Відео інциденту з’явилися у соцмережах та месенджерах.

За свідченнями очевидців, на території «Сурмалу» вибухають феєрверки. Люди, які живуть поруч із торговим центром, розповіли про потужний вибух, після якого було чутно ще кілька вибухів меншої сили.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Вірменії повідомило, що, за попередніми даними, внаслідок вибуху та пожежі є постраждалі.

Нагадаємо, що на початку серпня на кордоні між Вірменією та Азербайджану розпочалося чергове загострення через Нагірний Карабах.

У невизнаній країні навіть оголосили часткову мобілізацію.

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Теги: вибух Вірменія

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