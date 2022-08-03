Нове загострення: на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли

Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню восени 2020 року

Сторони звинуватили одна одну у порушенні домовленостей

У Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, знову точаться бої. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та повідомляють про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Вірменія заявила про поранення 15 військових та загибель трьох через порушення режиму припинення вогню.

У Степанакерті, столиці Нагірного Карабаху, заявили, що підрозділи Збройних сил Азербайджана зайняли висоту біля села Салатин. Водночас МЗС Азербайджану звинуватило вірменську сторону у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху, опублікувавши офіційну заяву.

«Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу Вірменії до зусиль міжнародних посередників», – наголосили у відомстві.

У МЗС Азербайджану зазначили, що вся відповідальність за інцидент на території країни лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, аргументуючи тим, що воно досі не вивело незаконних збройних формувань із території Нагірного Карабаху.

Своєю чергою ніч на 3 серпня Міністерство оборони Росії звинуватило Азербайджан у порушенні режиму тиші в Нагірному Карабаху. Стверджується, що внаслідок обстрілу отримав поранення представник збройних формувань Нагірного Карабаху.

Також повідомляється, що президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У Кремлі заявили, що вони обговорили «практичні аспекти реалізації тристоронніх угод щодо Нагірного Карабаху».

Нагадаємо, у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент.