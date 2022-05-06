Конфлікт щодо Нагірного Карабаху загострюється. Вірменія охоплена протестами

На початку тижня у Єревані поліція затримала понад 200 протестувальників

Протестувальники у Вірменії вимагають відставки Нікола Пашиняна через ситуацію у Нагірному Карабаху

У Вірменії, яку днями охопили протести, погіршується ситуація щодо конфлікту у Нагірному Карабаху. Відомо, що 3 травня поліція затримала у Єревані десятки демонстрантів-опозиціонерів. Протестувальники вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через те, що вони вважають поступками Азербайджану в спірному районі. Про це повідомило «Радіо Свобода».

Поліція повідомила, що понад 200 протестувальників затримали через тимчасове перекриття кількох вулиць у центрі Єревана та інших містах.

Лідер опозиції Ішхан Сагателян заявив: «Пашинян – зрадник, і постійні вуличні протести, які наростають, змусять його піти у відставку... Чим більше людей затримано, тим більша кількість протестувальників. Єреван уже вийшов на вулиці».

Правоохоронці відкрили щонайменше одне розслідування за заявами опозиції щодо застосування насильства до учасників мітингу 2 травня.

Відомо, що протести почалися 1 травня, коли тисячі прихильників опозиції зібралися на центральній площі столиці Вірменії, закликавши Пашиняна піти у відставку після того, як минулого місяця він та президент Азербайджану Ільгам Алієв домовилися розпочати напрацювання двостороннього мирного договору щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Баку вимагає, аби мирна угода ґрунтувалася на п’яти елементах, включно із взаємним визнанням територіальної цілісності одне одного. Пашинян публічно заявив, що ці елементи в принципі є прийнятними для Єревана, підживлюючи заяви вірменської опозиції про те, що він готовий визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Довідка: Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Нагірний Карабах – це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Нагадаємо, що 30 квітня у Вірменії активісти влаштували незвичайну акцію протесту. Вони почепили на домашніх курей портрети прем'єра країни та випустили птахів у центрі Єревану. Активісти визвольного руху пояснили, що курки – це символ боягузтво чинної влади.