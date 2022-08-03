Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію

На кордоні Вірменії і Азербайджану знову відбулися обстріли

Лідер невизнаного Нагірного Карабаху заявив про загибель двох військових

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці оголошено часткову військову мобілізацію. Відповідний указ підписав президент самопроголошеної республіки Араїк Арутюнян.

Відповідно до указу, з 3 серпня 2022 року на території Нагірного Карабаху оголошено часткову військову мобілізацію.

Лідер невизнаного Карабаху також виступив із заявою у зв’язку з обстрілами, які відбулися сьогодні на кордоні Вірменії та Азербайджану. Арутюнян звинуватив Азербайджан у «грубому порушенні режиму припинення вогню». Він заявив, що внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців, ще 14 отримали поранення.

«Вживаються заходи щодо стабілізації ситуації з командуванням російських військ, які виконують миротворчу місію», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент.