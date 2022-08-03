Головна Світ Політика
search button user button menu button

Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію

Надія Клочко
Сьогодні, 17:55 glavcom.ua
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
На кордоні Вірменії і Азербайджану знову відбулися обстріли
фото з відкритих джерел

Лідер невизнаного Нагірного Карабаху заявив про загибель двох військових

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці оголошено часткову військову мобілізацію. Відповідний указ підписав президент самопроголошеної республіки Араїк Арутюнян.

Відповідно до указу, з 3 серпня 2022 року на території Нагірного Карабаху оголошено часткову військову мобілізацію.

Лідер невизнаного Карабаху також виступив із заявою у зв’язку з обстрілами, які відбулися сьогодні на кордоні Вірменії та Азербайджану. Арутюнян звинуватив Азербайджан у «грубому порушенні режиму припинення вогню». Він заявив, що внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців, ще 14 отримали поранення.

«Вживаються заходи щодо стабілізації ситуації з командуванням російських військ, які виконують миротворчу місію», – зазначається у повідомленні. 

Як відомо, сьогодні, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент. 

Читайте також: Гібридна війна. Азербайджан бере на озброєння досвід України
Теги: Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чотири Су-30 ВПС Вірменії полетіли на російсько-українську війну. Втім, посольство Вірменії в Україні цю інформацію турецьких ЗМІ спростувало
Турки пишуть, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Посольство в Києві спростовує
28 березня, 16:23
Пашинян у присутності Путіна заявив, що ОДКБ не вступилася за Вірменію у другій карабаській війні
Пашинян заявив Путіну в обличчя, що той не захистив Вірменію у війні за Карабах
16 травня, 16:54
Азербайджан нагадав Росії про обіцянки щодо Карабаху
Азербайджан нагадав Росії про обіцянки щодо Карабаху
15 липня, 21:01

Політика

Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
Нове загострення: на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли
Нове загострення: на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли
Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі
Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі
Митниця Фінляндії почала відловлювати росіян із санкційними товарами
Митниця Фінляндії почала відловлювати росіян із санкційними товарами
Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»
Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
94K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
69K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
41K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб
38K
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
35K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту