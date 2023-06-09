Вибухи і та обстріли: Білгородщина вночі не спала через «бавовну» (фото)

Російський губернатор заявив про обстріл Шебекіна і роботу ППО у Білгороді

Ніч на 9 червня у Білгороді та області знову була неспокійною. Як повідомив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков, «уночі працювала ППО».

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Унаслідок цього є пошкодження багатоквартирного житлового будинку та приватних будинків у Розумному.

«У Шебекіному вночі багато стріляли, є руйнування житлового фонду. Провести там огляд поки що, на превеликий жаль, можливості немає. Часті обстріли продовжуються», – повідомив Гладков.

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За його словами, уночі внаслідок обстрілів постраждало троє людей, один від госпіталізації відмовився. Двоє людей, які отримали поранення, перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, 8 червня у російському Білгороді теж було неспокійно: на світанку у місті прогриміли вибухи.

Раніше повідомлялося, що Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом.

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Україна готова розглянути звернення росіян про евакуацію з Білгородської області.