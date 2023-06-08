Ранок у російському Білгороді почався з гучної «бавовни» (відео)

У Білгороді гримлять вибухи

У четвер, 8 червня, у російському Білгороді неспокійно: на світанку у місті прогриміли вибухи. Про це повідомляють телеграм-канали.

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Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що над Білгородом спрацювала система ППО по двох повітряних цілях.

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Наслідки «бавовни» поки що невідомі. «Наслідки на землі уточнюють оперативні служби», - сказав губернатор.

Раніше повідомлялося, що Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом.

Україна готова розглянути звернення росіян про евакуацію з Білгородської області.