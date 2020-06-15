«Расистські» «Віднесені вітром» за одну ніч посіли першу сходинку серед товарів Amazon



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HBO Max зняли з прокату легендарні «Віднесені вітром» через расизм

«Віднесені вітром» посіли відразу три рядки, оскільки популярністю користуються DVD, blu-ray-видання і спеціальна ювілейна версія

Після того, як стримінговий сервіс HBO Max тимчасово прибрав легендарну драму «Віднесені вітром» з вільного доступу, вона стала дуже популярною.

Про це повідомляє Deadline.

Нагадаємо, «Віднесені вітром» прибрали через расові протести в США. Фільм повернуть в прокат з коментарями, що пояснюють історичний контекст.

Фільм 1939 року випуску посів лідируюче місце серед найпопулярніших товарів Amazon, пов'язаних з кіно та телебаченням, за одну ніч.

Картина займає перше, восьме і дев'яте місце. «Віднесені вітром» посіли відразу три рядки, оскільки популярністю користуються DVD, blu-ray-видання і спеціальна ювілейна версія, випущена на честь 70-річчя стрічки.

Фільм вже практично розкупили, а одну з копій купили за 344 долара.

Як зазначає видання, з одного боку, такий ажіотаж, не дивує, адже «Віднесені вітром» дуже популярні, крім того, вони залишаються найкасовішим фільмом всіх часів, з урахуванням інфляції.

З іншого боку, HBO Max спочатку заявляв про те, що має намір повернути фільм, але «з обговоренням його історичного контексту». Крім того, «Віднесені вітром» все ще доступні на сервісі Amazon Prime Video.

Зазначимо, фільм «Віднесені вітром» 1939 року став одним з перших повністю кольорових і отримав вісім «Оскарів».

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.